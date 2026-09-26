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Hatay Valisi Masatlı, 5 Samandağlı sörfçüye Avrupa Şampiyonası'nda başarı diledi

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Hatay Valisi Masatlı, 5 Samandağlı sörfçüye Avrupa Şampiyonası'nda başarı diledi
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Hatay Valisi Masatlı, İrlanda'da yapılacak 18 Yaş Altı Avrupa Sörf Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek 8 kişilik Milli Takım kadrosundaki 5 Samandağlı sporcuya başarılar diledi. Hatay Sörf Merkezi'nde eğitim alan genç sporcular, İrlanda'da Türkiye adına mücadele edecek.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İrlanda'da düzenlenecek 18 Yaş Altı Avrupa Sörf Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek 8 kişilik Milli Takım kadrosunda yer alan 5 Samandağlı sporcuya başarılar diledi.

Valiliğin vizyon projeleri arasında yer alan Hatay Sörf Merkezi'nde eğitim alan genç sporcular, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında İrlanda'da antrenmanlarını sürdürüyor. Vali Masatlı, şampiyona öncesinde sporcularla görüşerek hazırlık süreçleri hakkında bilgi aldı.

Video konferans görüşmesinde genç sporcularla bir süre sohbet eden Masatlı, Avrupa Şampiyonası öncesinde sporculara başarı ve moral dileklerini iletti. Hataylı sporcuların milli takım kadrosunda yer alarak Türkiye'yi ve Hatay'ı uluslararası organizasyonda temsil edecekleri belirtildi.

Vali Masatlı, genç sporcuların elde edecekleri derecelerle Türkiye'yi ve Hatay'ı en iyi şekilde temsil etmelerini temenni ederek, şampiyona öncesinde başarı dileklerini iletti. Masatlı ayrıca sporcuların yetişmesinde emeği bulunan Hatay Sörf Merkezi eğitimcilerine teşekkür etti.

İrlanda'da düzenlenecek 18 Yaş Altı Avrupa Sörf Şampiyonası'nda mücadele edecek 5 Samandağlı sporcu, milli takım kafilesiyle birlikte Türkiye adına yarışacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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