Hatay Stadyumu'nda Çağdaş Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Hatay Stadyumu'nda onarım, güçlendirme ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Afette yaşamını yitiren Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun depremlerden saatler önce Süper Lig'de 90+6'da attığı golle Kasımpaşa karşısında aldıkları galibiyet sonrası sessizliğe bürünen Hatay Stadyumu'nda başlatılan kapsamlı çalışma sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hatay Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında stadyum, saha zemininden çatısına kadar modern şekilde yenilenecek.

Stadyumun çatı kaplamaları ve elektrik tesisatı onarılacak, taşıyıcı sistemi güçlendirilecek, yıkılan bölge duvarları da eski haline getirilecek.

"Stadyumumuzun onarımına yaklaşık 1 milyar lira harcanıyor."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, AA muhabirine, stadyumunun ihale sürecinin tamamlanmasıyla kapsamlı çalışmaların başladığını söyledi.

Stadyumda yeniden taraftar sesinin güçlü şekilde duyulacağını günü beklediklerini dile getiren Öntürk, şöyle konuştu:

"1 yıl gibi kısa süre içerisinde stadımız yeniden takımlarımıza ve vatandaşlarımıza kavuşacak. Stadyumumuzun onarımına yaklaşık 1 milyar lira harcanıyor. Yeniden ve sağlam bir stadyum ortaya çıkacak. Stadyumda zemin iyileştirmesi, içerisinin yenilenmesi, kaybolan elektrik ve mekanik malzemelerin yenilenmesi, zeminin etrafının çepeçevre sağlamlaştırılması ve üst çatının komple yeniden yapılması gibi çalışmalar olacak."

Stadyumun Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar görmesi nedeniyle iç saha maçlarını Mersin'de oynayan Trendyol 1. Lig ekibi Hatayspor'un sezonun ilerleyen haftalarında karşılaşmalara Hatay'daki Sarıseki Fuat Tosyalı Stadyumu'nda çıkması bekleniyor.

Bordo-beyazlı takımın, 2026-2027 sezonunda ise taraftarlarıyla Hatay Stadyumu'nda buluşması hedefleniyor.