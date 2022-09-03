Hatay spor: 11. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası yarın Hatay'da başlayacak Spor Haberleri Hatay yerel spor haberine göre Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası, yarın Hatay'da başlayacak. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası, yarın Hatay'da başlayacak. Hatay Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyona, Büyükşehir Belediyesi Aba Güreşi Mersahı'nda gerçekleştirilecek. Organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra, Azerbaycan, Almanya, Rusya, Romanya, Yunanistan, İran ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu 36 ülkeden 150 sporcu yer alacak. Şampiyonada 60, 70, 80 ve 90 kilo ile ağır sıklet olmak üzere beş kategoride yapılacak müsabakalar sonunda dereceye girecek sporculara, kupa ve çeşitli ödüller verilecek. Spor Kaynak: AA / Cem Genco Dünya Şampiyonası Türkiye Hatay Spor Haberler

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