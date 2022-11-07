Hatay'da gol düellosu! Volkan Demirel, Emre Belözoğlu'na 42 maç sonra ilki yaşattı

Süper Lig'in 13. haftasında Hatayspor, sahasında Başakşehir ile 3-3 berabere kaldı. Volkan Demirel ile Emre Belözoğlu'nu karşı karşıya getiren mücadelede nefes keserken, turuncu-lacivertliler 42 maç sonra kalesinde 3 gol gördü.

Hatayspor ile Başakşehir, Süper Lig'in 13. haftasında Yeni Hatay Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

GOL DÜELLOSU

Karşılaşmada Hatayspor'un gollerini 12. dakikada Bertuğ Yıldırım, 75. dakikada El Kaabi ve 81. dakikada Ze Luis kaydetti. Başakşehir'in gollerini ise 60. dakikada Traore, 65. dakikada Aleksic ve 90+1. dakikada Serdar Gürler attı.

42 MAÇ SONRA İLK

Bu sonuçla Başakşehir, ligde 42 maç sonra kalesinde ilk defa 3 gol gördü. Beraberliğin ardından Hatayspor 11, Medipol Başakşehir 24 puana ulaştı.