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Hatay'da deprem anını yaşayan Volkan Demirel canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Allah rızası için yardım

Spor Haberleri

Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.4 büyüklüğündeki depremde şiddetli yıkımın yaşandığı Hatay'dan yardım çağrısında bulundu. Sosyal medyadan açtığı canlı yayında gözyaşlarına boğulan Demirel, "Ne kadar imkan varsa hepsini göndermenizi istiyorum, lütfen. Çevre illerde aynı şekilde sadece Hatay değil. Rica ediyorum, Allah rızası yardım." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4'lük deprem nedeniyle 10 ilimizde birçok bina hasar gördü. Bu illerden biri olan Hatay'da bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, canlı yayında gözyaşları içinde yardım çağrısında bulundu.

"BURADA DURUMLAR ÇOK KÖTÜ"

Hatay'da bulunan Volkan Demirel, deprem bölgesinden açtığı canlı yayında gözyaşlarına boğularak, "Burada herkes perişan. Herkes can çekişiyor Hatay'da. Buraya lütfen ambulans, yardım. Burada durumlar çok kötü. Yardım edin, insanlara ulaşamıyoruz. Yardıma muhtaç insanlar var. Allah rızası için yardım edin." dedi.

"RİCA EDİYORUM, ALLAH RIZASI İÇİN"

Demirel ayrıca, "Ne kadar imkan varsa hepsini göndermenizi istiyorum, lütfen. Çevre illerde aynı şekilde sadece Hatay değil. Rica ediyorum, Allah rızası için." ifadelerini kullandı.

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Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Volkan Demirel Deprem Hatay Spor Haberler

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Yorumlar (1)

mahalle sakini:

goygoy yapma volkan 24 saatte ihtiyacı olan kimse kalmayacak sen de çok iyi biliyorsun devlet anında oraları malzemeyle dolduracak biliyor ülkeyi aciz göstermeye çalışıyor yalandan ağlıyor.

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