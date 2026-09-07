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Hatay'da Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası başladı

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Hatay'da organize edilen Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası, 473 sporcunun katılımıyla başladı.

Hatay'da organize edilen Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası, 473 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Badminton Federasyonu, Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen şampiyonanın açılış töreni, Antakya Merkez Spor Salonu'nda yapıldı.

Vali Mustafa Masatlı, törende yaptığı konuşmada, sporun birleştirici, bütünleştirici ve kaynaştırıcı gücünün olduğunu söyledi.

Kentte 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hasar alan spor tesislerinin hızla onarıldığını belirten Masatlı, "İlimizin tamamında bütün spor alanlarında pek çok spor tesisi inşa edildi, bazılarının da inşa çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız da sportif etkinliklerin afetten etkilenen Hatay'da yapılmasının anlamlı olduğunu ifade ederek, "Yüzlerce gencimizin spor yapmak, mücadele etmek ve başarıya ulaşmak için bir araya gelmesi Hatay'ın yeniden hayatla, umutla ve gelecekle buluşmasının da güzel bir göstergesidir." dedi.

Yıldız, şampiyonada yarışacak sporculara başarı diledi.

Törende, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve 44 ilden katılan 473 sporcu, ön eleme turlarında karşı karşıya geldi.

Yarın da ön eleme turlarıyla devam edecek Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonası'nda, çarşamba ve perşembe günleri ana tablo müsabakaları oynanacak. Şampiyona, cuma günü yapılacak yarı final ve final müsabakalarıyla sona erecek.

Kaynak: AA
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