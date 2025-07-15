Hatay'da bisikletçiler 15 Temmuz anısına pedal çevirdi

Hatay'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Yol Yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye giren genç sporculara ödülleri Hatay Valisi Mustafa Masatlı tarafından verildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Hatay'da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlerden kapsamında; Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından '15 Temmuz Şehitlerini Anma Yol Yarışı' Antakya ilçesi EXPO mevkiinde gerçekleştirildi. Farklı yaş gruplarının katıldığı organizasyonda, 7 kategoride yarışan genç sporcular 15 Temmuz şehitleri anısına pedal çevirdi. Etkinlik sonunda, yarışmada dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Yarışmacılara ödülleri Vali Masatlı ve il protokolü tarafından verildi.

"Türkiye artık yöneten ve yönlendiren bir ülkedir"

Türkiye'nin artık sadece bölgesel değil, küresel bir güç olduğunu vurgulayan Vali Mustafa Masatlı, "Artık Türkiye sadece bölgesel bir güç değil, küresel ölçekte oyunu kuran, yöneten ve yönlendiren bir ülkedir. Her yıl 15 Temmuz'da farklı etkinliklerle bu tarihi hatırlıyor ve başarımızla gurur duyuyoruz. 15 Temmuz'un 9. yıldönümünde Türkiye Bisiklet Federasyonu, Hatay'da ilk kez bu yarışmayı gerçekleştirdi. Emeği geçen herkese ve yarışan gençlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - HATAY