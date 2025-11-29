Haberler

Haşan Şaş, ''Tüm Türkiye tanıyor'' diyerek Galatasaray yönetimine transfer çağrısında bulundu

Spor yorumcusu Hasan Şaş, Galatasaray'a sürpriz bir transfer önerisinde bulundu. Gedson Fernandes'in Galatasaray'a transfer edilmesi yönünde bir tavsiye veren Şaş, Fernandes-Lemina-Torreira üçlüsünün Galatasaray'ın Avrupa maçlarında başarılı olabileceğini belirterek, ''Çok kafa kafaya maçlarda, Galatasaray'ın üst tura atladığı bir Avrupa maçında Gedson Fernandes-Lemina-Torreira üçlüsünü düşünebiliyor musunuz? Bir de Yunus-Barış-Osimhen. Bu 6 kişinin ileride baskı yaptığını düşünün'' dedi.

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve antrenörü olan, şu sıralarda spor yorumculuğu yapan Hasan Şaş, sporON YouTube kanalında Galatasaray'a sürpriz bir transfer önerisinde bulundu.

'BU ÜÇLÜYÜ DÜŞÜNEBİLİYOR MUSUNUZ?'

Gedson Fernandes'in Galatasaray'a transfer edilmesi yönünde bir tavsiyede bulunan Hasan Şaş, "Devre arası transferi yaklaşmışken ben bir oyuncu söyleyebilirim size. Hem Türkiye'nin hepimizin tanıdığı Gedson Fernandes mesela. Çok kafa kafaya maçlarda, Galatasaray'ın üst tura atladığı bir Avrupa maçında Gedson Fernandes-Lemina-Torreira üçlüsünü düşünebiliyor musunuz? Bir de Yunus-Barış-Osimhen. Bu 6 kişinin ileride baskı yaptığını düşünün, çıkabilir mi ya oradan.' dedi.

'ÇÖKTÜ BEŞİKTAŞ ORTA SAHASI'

Sözlerine devam eden Şaş, Portekizli oyuncunun kalitesinden bahsederek, 'Top kullanma ve topla gitme becerisi var Gedson Fernandes'in. Müthiş bi altılı. Torreira-Lemina'nın önüne daha çok ileri gidebilen, topla gidebilen, geriye gelebilen, ikili mücadele kazanan, Galatasaray sıkıştığı anlarda topu kazanacak bir 8 numara işte Gedson. Nasıl kaçırdılar o oyuncuyu bizden bilmiyorum. Beşiktaş'tan gitti, çöktü Beşiktaş orta sahası. Bu oyuncu zekasıyla oynayan, topu doğru yerlere süren, takımını dinlendirebilen, oyun kalitesi ve oyun aklı üst düzeyde olan bir oyuncudan bahsediyoruz.' ifadelerini kullandı.

'60 METRE TOP SÜRÜYOR'

Hasan Şaş son olarak, 'Bu oyuncu başkadır, böyle orta sahada çok koşar gibi görünür, sağa sola atlar, kayar bu oyuncu başkadır. Orkun Kökçü, Ndidi gibi kat ettiği mesafe 3 metredir, 5 metredir topla ama Gedson Fernandes bazı maçlar 60 metre top sürüyor. Anlatmak istediğim Şampiyonlar Ligi'ndeki konu bu." yorumunu yaptı.

