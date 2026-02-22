Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a: Bu işi bırak

Spor yorumcusu Hasan Şaş, Galatasaray'ın Tümosan Konyaspor'a 2-0 yenildiği mücadeleyi Spor On YouTube kanalında değerlendirdi. Hasan Şaş, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk için dikkat çekici ifadeler kullandı.

"SİZ BAŞKA DÜNYADA MISINIZ"

Galatasaray'ın böyle maç kaybetmemesi gerektiğini dile getiren Hasan Şaş, "Ligin başlarında olsa 6-7. hafta kadro rotasyonunu kabul edebiliriz. Madem bu takım ritmini almış buradan devam ederim. Senin artık 12 tane maçın vardı ama bu rotasyonun zamanlamasını yapacak olan Okan Hoca. Yapma Okan Hoca. Siz kendini başka dünyada mı sanıyorsunuz? Siz nasıl Avrupa takımlarına konsantre oluyorsanız. Size de öyle konsantre olacaklarını bilmiyor musunuz? Siz bilmiyor musunuz size karşı oynayacak takımların konsantre olacaklarını bilmiyor musunuz? 3-4 gün önce Juventus'u yenmiş takım Konya'da böyle kaybetmeye hakkı yok!" dedi.

"10-0 DA YENSE ALKIŞLAMAM"

Sözlerine devam eden Şaş, ''Bundan sonra Galatasaray 10-0'da yense ben alkışlayarak girmeyeceğim buraya. Sadece 4 gün önce Juventus'u böyle yenmiş takımın Konya'da böyle kaybetmeye hakkı asla yok.'' ifadelerini kullandı.

''BU İŞİ BIRAK!''

Okan Buruk'un rotasyon kararını sert dille eleştiren Hasan Şaş, "Eğer sen 3,5 yılın sonunda 11 maç kalmışken, 3 puan da öndeyken hala rotasyonla uğraşırsan bu işi bırak. Bu işi anlatacak bir durumum yok. Ya rotasyon yapıyorsunuz, rotasyonda herkes iyi olamaz, takım ritmini, oyun akışını tutturamaz. Singo Abdülkerim maça başladı, Abdülkerim bir anda yok oldu. Sallai solda başladı, santrforda bitirdi. Barış girdi oyuna, nerede bitirdi oyunu bilmiyoruz. Şimdi artık son 11 maça kadar geldiğimiz için, neden bu maç rotasyon? Galatasaray, Juventus maçını 5-2 kazanınca 'Türkiye Ligi'ndeki bütün maçları biz kazanacağız?' mı dedi. Böyle bir durum mu var?" yorumunu yaptı.