Hasan Şaş'tan Galatasaray'ın Atletico Madrid maçı hakkında çarpıcı tahmin

Spor yorumcusu Hasan Şaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco- Galatasaray maçını SporON YouTube kanalında değerlendirdi.

''ONA GÖRE KADRO KURMAK LAZIM''

Karşılaşmayı değerlendiren Hasan Şaş, "Eğer orta sahanız yoksa topu iki bölümde oynamanız çok zor, hem defansif anlamda kendi defans oyuncuların sıkıntıya girer, o temaslı oyun olmayınca ki ikinci yarı gördük hem de ileriye top taşıyamazsınız. Osimhen de belli bir süreden sonra etkisiz kalır. Sane de belli bir süreden sonra etkisiz kalır. Barış Alper yorulur. Okan Hoca bunu biliyor. İşte ona göre kadro kurmak lazım. Galatasaray, rahat çıkacağı bir yerden kaosa sürüklendi. Üzüldüğüm bu." dedi.

''ADAMIN AĞZINA TOP ATIN''

Osimhen'in yeterince pozisyona sokulmadığını ifade eden Hasan Şaş, "Adam yani kaç kişiyle mücadele edecek ya? Hep bu adam mı olacak yani? Bir gün de bu adamın ağzına top atın. Ya bir kez bu adama bir topu böyle ceza sahasıyla penaltı noktasının üzerine bir kaldırın. Jakobs kaldıramıyorsun, Barış Alper Yılmaz kaldıramıyorsun, Sallai kaldıramıyorsun. Gabriel Sara'ya en iyi duran top kullanıyor diyoruz, sol ayak diyoruz, şu topu Osimhen'e bir kaldır. Adam nereye kadar 4 kişiyle mücadele edecek ya! Dünya literatüründe var mı?" ifadelerini kullandı.

''O MAÇI KAZANACAK''

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında konuk edeceği Atletico Madrid maçıyla ilgili tahminde de bulunan Şaş, "Atletico Madrid maçı final olacak ve Galatasaray o maçı kazanacak. Galatasaray, Liverpool maçına hazırlandığı gibi o maça da hazırlanacak." sözlerini sarf etti.