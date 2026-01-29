Haberler

Hasan Şaş'tan Galatasaray için çok konuşulacak Şampiyonlar Ligi tahmini

Hasan Şaş'tan Galatasaray için çok konuşulacak Şampiyonlar Ligi tahmini
Güncelleme:
Spor yorumcusu Hasan Şaş, Galatasaray'ın Manchester City karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyeti değerlendirdi. Şaş, ilk 24'te yer almayı başaran sarı-kırmızılıların play-off turuna yükselme ihtimalleri hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'e 2-0 kaybetmesine rağmen lig etabını ilk 24 içinde bitirerek son 16 için play-off oynamaya hak kazandı.
  • Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri Atletico Madrid ve Juventus oldu.
  • Hasan Şaş, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda kim çıkarsa çıksın eleriz dedi ve Galatasaray'ın bir adım önde olduğunu düşündüğünü belirtti.

Uefa Şampiyonlar Ligi 8'nci ve son hafta maçında Galatasaray, İngiliz devi Manchester City'e 2-0 kaybetmesine karşın lig etabını ilk 24 içinde bitirdi ve son 16 için play-off oynamaya hak kazandı. Sarı-kırmızılıların play-off turundaki muhtemel rakipleri Atletico Madrid ve Juventus oldu. Spor yorumcusu Hasan Şaş, sporON YouTube kanalında açıklamalarda bulunarak çok konuşulacak sözlere imza attı.

''KİM ÇIKARSA ÇIKSIN GALATASARAY ELER''

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri karşısında şansının fazla olduğunu belirten Hasan Şaş, "Ben, Manchester City maçının 2. yarısındaki pas oranını alıyorum Galatasaray için. Bir de Bodo/Glimt maçındaki baskıyla kazanılan toplarla hayal ediyorum, oradaki pozisyona girmeyle hayal ediyorum. Galatasaray'a kim çıkarsa çıksın şansların yüzde 50, yüzde 50 olduğunu düşünüyorum. Hatta Galatasaray'ın bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Kim çıkarsa çıksın eleriz.'' dedi.

''GÖNLÜM RAHAT''

Sözlerine devam eden Hasan Şaş, ''Yeni transferler de yazılacak listeye, kadro çok geniş olacak. Galatasaray'ın o maçların öncesinde veya sonrasında bazı oyuncularını dinlendirme şansı olacak. Fizik kaliteyi de koyduğun zaman neden Galatasaray bir tur daha yükselmesin diye düşünüyorum. Onun için gönlüm rahat. Galatasaray yenilse bile gönlüm rahat çünkü o kadroyu elinde bulacak." ifadelerini kullandı.

Fatih Kayalı
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Yani evrene mesaj yolluuorsun herhalde hasan indanlar umutsuz oldugunda genelde böyle yapar

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

