Hasan Şaş'tan Barış Alper'e zehir zemberek sözler

Hasan Şaş'tan Barış Alper'e zehir zemberek sözler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın geleceği merak edilirken Sarı kırmızılıların efsane isimlerinden Hasan Şaş, yıldız oyuncu hakkında sert eleştiriler yaptı. Barış Alper'e seslenen Hasan Şaş, "Transfer bitimine 10 gün kala sen ile menajerin Galatasaray kulübü üzerinde baskı yaratmaya çalışıyorsun. Sen hangi dünyada yaşıyorsun, sen kime baskı yapıyorsun!'' dedi.

efsane isimlerinden biri olan Hasan Şaş, Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'ye transfer olacağı konuşulan Sarı-kırmızılı oyuncu Barış Alper Yılmaz için çarpıcı açıklamalarda bulundu. sporON Youtube kanalında sert eleştiriler yapan Hasan Şaş, Barış Alper'e seslendi.

"SEN KİME BASKI YAPIYORSUN!"

Barış Alper'e seslenen Hasan Şaş, "O Barış'sa, o Galatasaray! Galatasaray ağaçtır, gerisi dal... Kırılır gider. Transfer bitimine 10 gün kala sen ile menajerin Galatasaray kulübü üzerinde baskı yaratmaya çalışıyorsun. Sen hangi dünyada yaşıyorsun, sen kime baskı yapıyorsun!" dedi.

"KARİYERİNİ BÖYLE Mİ YÖNETİYORSUN?"

Barış'ın kariyer planını eleştiren Hasan Şaş, "Sen kime baskı yapacaksın! Sen kariyerini böyle mi yönetiyorsun Barış. Kim alttan para götürüyor. Galatasaray bunu deşifre edecek kardeşim, ben Galatasaray taraftarı olarak bunu istiyorum! Madem siz böylesiniz! Ekran karartmak nedir? Sen kimsin menajer? Sen Galatasaray Kulübü hakkında kimsin de bu açıklamayı yapıyorsun? Yeter! Herkes bir had bilsin!" yorumunda bulundu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Bakan Ersoy, vatandaşlarla uçak sırası bekledi! İşte o anlar

O bakan uçak sırasında böyle görüntülendi!
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMazlum Dağ:

50 milyon Euro veren olursa gönderin gitsin, 50 nin üstü veren çıkmazsa da kadro dışı bırakın futbolu unutsun. Ayrıca özrü de kabul edilmesin, satın almak isteyen çıkana kadar 3 yıl boyunca kadro dışı kalsın. Bu arada ne hikmetse 3 yıldır feneve karşı ne golü ne de asisti var. Bu şüpheli mesela.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Demirel'den Barış Alper Yılmaz için canlı yayında olay iddia

Galatasaraylı yıldız için canlı yayında olay iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.