Hasan Şaş'tan Barış Alper'e zehir zemberek sözler

efsane isimlerinden biri olan Hasan Şaş, Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'ye transfer olacağı konuşulan Sarı-kırmızılı oyuncu Barış Alper Yılmaz için çarpıcı açıklamalarda bulundu. sporON Youtube kanalında sert eleştiriler yapan Hasan Şaş, Barış Alper'e seslendi.

"SEN KİME BASKI YAPIYORSUN!"

Barış Alper'e seslenen Hasan Şaş, "O Barış'sa, o Galatasaray! Galatasaray ağaçtır, gerisi dal... Kırılır gider. Transfer bitimine 10 gün kala sen ile menajerin Galatasaray kulübü üzerinde baskı yaratmaya çalışıyorsun. Sen hangi dünyada yaşıyorsun, sen kime baskı yapıyorsun!" dedi.

"KARİYERİNİ BÖYLE Mİ YÖNETİYORSUN?"

Barış'ın kariyer planını eleştiren Hasan Şaş, "Sen kime baskı yapacaksın! Sen kariyerini böyle mi yönetiyorsun Barış. Kim alttan para götürüyor. Galatasaray bunu deşifre edecek kardeşim, ben Galatasaray taraftarı olarak bunu istiyorum! Madem siz böylesiniz! Ekran karartmak nedir? Sen kimsin menajer? Sen Galatasaray Kulübü hakkında kimsin de bu açıklamayı yapıyorsun? Yeter! Herkes bir had bilsin!" yorumunda bulundu.