Hasan Şaş, Galatasaray maçı sonunda küplere bindi: Sen şeref yoksunusun

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında konuk ettiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenildi. Spor yorumcusu Hasan Şaş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunarak hakem Jose Maria Sanchez'i sert sözlerle eleştirdi.

''ZEKA ÖZÜRLÜPÜ OLDUĞU ORTADA''

Karşılaşmanın hakeminin kararlarını eleştiren Hasan Şaş, ''Ben bunun nerede doğduğunu bilmiyorum, nasıl yetiştiğini de bilmiyorum ama bir zeka özürlüğü olduğu çok ortada. Oyuncu dışarıda tedavi görebilir, geliyor kendini saha içerisine atıyor, o oyuncuya sarı kart göstermiyor. Mac Allister diye bir oyuncu var. Barış Alper Yılmaz'a altı tane net faul yapıyor. Bir futbolcu bir saha içerisinde altı tane faul ile oynuyorsa bir sarı kart görür.'' dedi.

''SEN ŞEREF YOKSUNUSUN!''

Sözlerine devam eden Hasan Şaş, ''Sen Arda gibi genç oyuncu ikinci sarı karttan atıyorsun. Peki Uğurcan'ın ayağına basan santrfor Promise'i niye ikinci sarı karttan oyundan atamadın sen?Sarı kartı var diye oyundan atmıyorsun. Teknik direktörü akıllı, Adam golü atar atmaz oyundan aldı. Sen şeref yoksunuz hakem. Sen bugünkü yönetiminle bu maçı katletmişsindir sen." yorumunda bulundu.