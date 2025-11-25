Haberler

Hasan Şaş, Galatasaray maçı sonunda küplere bindi: Sen şeref yoksunusun

Güncelleme:
Spor yorumcusu Hasan Şaş, Galatasaray'ın Union Saint-Gilloise ile oynadığı maçı değerlendirdi. Karşılaşmanın hakemini eleştiren Hasan Şaş, ''Sarı kartı var diye oyundan atmıyorsun. Teknik direktörü akıllı, Adam golü atar atmaz oyundan aldı. Sen şeref yoksunuz hakem. Sen bugünkü yönetiminle bu maçı katletmişsindir sen." dedi.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Union Saint-Gilloise'a 1-0 yenildi.
  • Hasan Şaş, hakem Jose Maria Sanchez'in kararlarını eleştirerek onu 'zeka özürlü' ve 'şeref yoksunu' olarak nitelendirdi.
  • Hasan Şaş, hakemin Mac Allister'ın Barış Alper Yılmaz'a altı faul yapmasına rağmen sarı kart göstermediğini ve Uğurcan'a faul yapan Promise'i ikinci sarı karttan oyundan atmadığını belirtti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında konuk ettiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenildi. Spor yorumcusu Hasan Şaş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunarak hakem Jose Maria Sanchez'i sert sözlerle eleştirdi.

''ZEKA ÖZÜRLÜPÜ OLDUĞU ORTADA''

Karşılaşmanın hakeminin kararlarını eleştiren Hasan Şaş, ''Ben bunun nerede doğduğunu bilmiyorum, nasıl yetiştiğini de bilmiyorum ama bir zeka özürlüğü olduğu çok ortada. Oyuncu dışarıda tedavi görebilir, geliyor kendini saha içerisine atıyor, o oyuncuya sarı kart göstermiyor. Mac Allister diye bir oyuncu var. Barış Alper Yılmaz'a altı tane net faul yapıyor. Bir futbolcu bir saha içerisinde altı tane faul ile oynuyorsa bir sarı kart görür.'' dedi.

''SEN ŞEREF YOKSUNUSUN!''

Sözlerine devam eden Hasan Şaş, ''Sen Arda gibi genç oyuncu ikinci sarı karttan atıyorsun. Peki Uğurcan'ın ayağına basan santrfor Promise'i niye ikinci sarı karttan oyundan atamadın sen?Sarı kartı var diye oyundan atmıyorsun. Teknik direktörü akıllı, Adam golü atar atmaz oyundan aldı. Sen şeref yoksunuz hakem. Sen bugünkü yönetiminle bu maçı katletmişsindir sen." yorumunda bulundu.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYASİN TURCAN:

Barış ve ağlak Torrera kendilerini yalandan yere atmaktan başka oyunmu oynuyorlar!

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMazlum Dağ:

3 kişi bir adamı durduramadı ve pasını 3 kişiye karşı koyarak atıp golü attırdı. Hakemi bir kenara bırakın önce, ve şunu sorgulayın "ulan tek bir adam nasıl oldu da karşısında 3 Galatasaray lı oyuncu varken ordan bir şekilde pası atıp golü attırabildi? Çok boş oynadı takım kabul edin. 3 adamımız onların 1 adamını tutamiyorsa yazıklar olsun böyle takıma....

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdanalı volkan:

avrupadaki hakemleri Türk futboluna düşman edenler şaş gibiler ve Türk medyasıdır önemsemesek bize kinleri biter biz eleştirdikçe daha çok uzun yıllar çelme takar hakemler kime kimi şikayet edecen en iyisi ilgiyi alakayı üzerlerinden almak

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
