Haberler

Hasan Şaş dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın

Hasan Şaş dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hasan Şaş, Galatasaray'ın Kasımpaşa galibiyeti sonrası transfer gündemine dair uyarılarda bulundu. Griezmann transferine karşı çıkan Şaş, "Yaşı geçkin, ölüsü 30 milyon euro. Galatasaray'da bunun yerlisi çıktı. Yunus Akgün. Bugünkü maçın galibi Yunus'tur. Griezmann'ın yerlisi var" dedi.

  • Hasan Şaş, Antoine Griezmann'ın Galatasaray'a transfer edilmemesi gerektiğini söyledi.
  • Hasan Şaş, Yunus Akgün'ün Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısındaki 3-0'lık galibiyetinde galip olduğunu belirtti.
  • Hasan Şaş, Mauro Icardi'nin Galatasaray'a sunulan kontrata imza atması gerektiğini ifade etti.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Hasan Şaş, Kasımpaşa karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından sarı-kırmızılı takımı değerlendirdi. SporON YouTube kanalında konuşan Şaş, transfer gündemine dair dikkat çeken uyarılarda bulunurken, mevcut kadrodaki bazı isimlerin önemine vurgu yaptı.

"GRIEZMANN'A GEREK YOK, YERLİSİ VAR"

Hasan Şaş, Atletico Madrid forması giyen Antoine Griezmann'ın Galatasaray'a transfer edilmemesi gerektiğini söyledi. Griezmann'ın yaşına ve maliyetine dikkat çeken Şaş, "Yaşı geçkin, ölüsü 30 milyon euro. Galatasaray'da bunun yerlisi çıktı. Yunus Akgün. Bugünkü maçın galibi Yunus'tur. Griezmann'ın yerlisi var" ifadelerini kullandı. Şaş, düşük maliyetle oynayan Yunus Akgün'ün takım adına daha kârlı olduğunu vurguladı.

YUNUS AKGÜN VURGUSU

Galatasaray'ın oyun yapısında Yunus Akgün'ün kritik rol oynadığını belirten Hasan Şaş, pres ve önde baskının Yunus, Barış Alper ve Osimhen ile başladığını ifade etti. Şaş, Yunus'un uzun süren sakatlık sonrası sahalara dönmesine de dikkat çekerek, "35-40 gün önce ameliyat oldu. Buna rağmen bu performansla Galatasaray'ın ilk yarıyı lider kapatmasında büyük payı var" dedi.

ICARDI MESAJI: ARTIK GALATASARAY'A YAKLAŞMASI LAZIM

Mauro Icardi konusuna da değinen Hasan Şaş, Galatasaray yönetimi ve taraftarının Arjantinli futbolcuya büyük destek verdiğini söyledi. Şaş, "Galatasaray kulübü kontratını ödedi, taraftar sırtını dönmedi. Bugün itibariyle Icardi'nin Galatasaray'a yaklaşması ve sunulan kontrata imza atması lazım" değerlendirmesinde bulundu.

ORTA SAHA TERCİHİ: SARA ÖNDE

Hasan Şaş, orta saha kıyaslamasında Sara'yı İlkay Gündoğan'ın önünde gördüğünü belirtti. Sara'nın daha hareketli, pas trafiğinde etkili ve duran toplarda başarılı olduğunu dile getiren Şaş, Torreira-Sara ikilisini tercih edeceğini söyledi. Bu bölümde Ergün Pembe örneğini veren Şaş, bazı oyuncuların sahada sessiz ama kritik katkılar sunduğunu ifade etti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Fidan, Güler ve Kalın'dan Suriye'ye kritik ziyaret! Masadaki ana konu çok kritik

2 Bakan ve MİT Başkanı Suriye'de! Masadaki ana konu çok kritik
Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltı! Yusuf Güney ifade veriyor

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltı! Ünlü şarkıcı ifade veriyor
Öğrencinin okul müdürünü tüfekle vurduğu anlar kamerada! İşte vahşetin nedeni

Öğrenci okul müdürünü gözünü kırpmadan vurdu! İşte vahşetin nedeni
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

44 yıl sonra bir ilk! 2 ülkede cüzzam vakaları görülmeye başladı

Kabus 44 yıl sonra geri döndü, kaplıca jet bir kararla kapatıldı
Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü
KAP açıklaması geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma

Resmi açıklama geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma
Şehirde büyük kaos! Otonom araçlar bir anda durdu, trafik kilitlendi

Araçlar teker teker durmaya başladı, şehir kaosa sürüklendi
44 yıl sonra bir ilk! 2 ülkede cüzzam vakaları görülmeye başladı

Kabus 44 yıl sonra geri döndü, kaplıca jet bir kararla kapatıldı
Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG'nin gizli planı deşifre oldu

Türkiye'nin yanı başında sinsi plan! 9 gün kala deşifre oldu
Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi

Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Sörloth'un Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı

Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı
Sergen Yalçın'ın adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı

Adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı
Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
Manisa'da eşini öldürüp tarlaya atan cani, Ağrı'da sınırda yakalandı

Eşini öldürdü, sınırda yakalandı! Gösterdiği adresten vahşet çıktı
MHP'den AVM'ler için dikkat çeken öneri: Pazar günleri kapalı olsun

MHP'den dikkat çeken öneri! Yüzlerce AVM zorda kalabilir
title