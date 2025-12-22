Hasan Şaş dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın

Galatasaray'ın eski futbolcusu Hasan Şaş, Kasımpaşa karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından sarı-kırmızılı takımı değerlendirdi. SporON YouTube kanalında konuşan Şaş, transfer gündemine dair dikkat çeken uyarılarda bulunurken, mevcut kadrodaki bazı isimlerin önemine vurgu yaptı.

"GRIEZMANN'A GEREK YOK, YERLİSİ VAR"

Hasan Şaş, Atletico Madrid forması giyen Antoine Griezmann'ın Galatasaray'a transfer edilmemesi gerektiğini söyledi. Griezmann'ın yaşına ve maliyetine dikkat çeken Şaş, "Yaşı geçkin, ölüsü 30 milyon euro. Galatasaray'da bunun yerlisi çıktı. Yunus Akgün. Bugünkü maçın galibi Yunus'tur. Griezmann'ın yerlisi var" ifadelerini kullandı. Şaş, düşük maliyetle oynayan Yunus Akgün'ün takım adına daha kârlı olduğunu vurguladı.

YUNUS AKGÜN VURGUSU

Galatasaray'ın oyun yapısında Yunus Akgün'ün kritik rol oynadığını belirten Hasan Şaş, pres ve önde baskının Yunus, Barış Alper ve Osimhen ile başladığını ifade etti. Şaş, Yunus'un uzun süren sakatlık sonrası sahalara dönmesine de dikkat çekerek, "35-40 gün önce ameliyat oldu. Buna rağmen bu performansla Galatasaray'ın ilk yarıyı lider kapatmasında büyük payı var" dedi.

ICARDI MESAJI: ARTIK GALATASARAY'A YAKLAŞMASI LAZIM

Mauro Icardi konusuna da değinen Hasan Şaş, Galatasaray yönetimi ve taraftarının Arjantinli futbolcuya büyük destek verdiğini söyledi. Şaş, "Galatasaray kulübü kontratını ödedi, taraftar sırtını dönmedi. Bugün itibariyle Icardi'nin Galatasaray'a yaklaşması ve sunulan kontrata imza atması lazım" değerlendirmesinde bulundu.

ORTA SAHA TERCİHİ: SARA ÖNDE

Hasan Şaş, orta saha kıyaslamasında Sara'yı İlkay Gündoğan'ın önünde gördüğünü belirtti. Sara'nın daha hareketli, pas trafiğinde etkili ve duran toplarda başarılı olduğunu dile getiren Şaş, Torreira-Sara ikilisini tercih edeceğini söyledi. Bu bölümde Ergün Pembe örneğini veren Şaş, bazı oyuncuların sahada sessiz ama kritik katkılar sunduğunu ifade etti.