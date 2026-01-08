Haberler

Hasan Kabze: İnşallah kazanan taraf Galatasaray olur

Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski futbolcusu Hasan Kabze, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa Finali ile ilgili, her iki takımın da formda olduğunu ve seyir zevki yüksek bir maç beklediğini ifade etti.

GALATASARAY ve A Milli Takım'ın eski futbolcularından Hasan Kabze, cumartesi günü Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa Finali ile ilgili, "İki takımın da artıları var. İyi transferler yaptılar ve oynadıkları sistemler farklı. Ben de merakla bekliyorum. İnşallah kazanan taraf Galatasaray olur" dedi.

Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski futbolcularından Hasan Kabze, Golazo Cup Türkiye'nin basın lansmanında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Böyle bir organizasyona ilk kez katıldığını ifade eden Hasan Kabze, "Takım olarak birlikte oynayacağımız tek maç var. Buradaki takımların çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Bizim amacımız keyif almak ve taraftara keyifli bir futbol izlettirmek. İnşallah güzel olur bizim için" dedi.

'HER İKİ TAKIM DA GERÇEKTEN ÇOK FORMDA'

10 Ocak Cumartesi günü Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa Finali'ni de değerlendiren Kabze, iki takımın da formda olduğuna dikkat çekti. Seyir zevki yüksek bir karşılaşma beklediğini ifade eden Kabze, "Her iki takım da gerçekten çok formda. Büyük ihtimalle seyir zevki yüksek bir maç izleyeceğiz. Tabii ki iki takımın da artıları var. İyi transferler yaptılar ve oynadıkları sistemler farklı. Ben de merakla bekliyorum. İnşallah kazanan taraf Galatasaray olur" ifadelerini kullandı.

