Hasan Çavuşoğlu: Futbolun adaleti olsa 6-1'lik tarihi skor olurdu
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. Futbolun adaletsizliğine vurgu yapan Çavuşoğlu, ''Futbolun adaleti olsa 6-1'lik tarihi skor olurdu.'' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray, 1-0'lık skorla kazandı.

''ADALET OLSA 6-1'LİK TARİHİ SKOR''

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 1-0 kaybedilen maçın ardından açıklamalarda bulundu. Çok fazla gol kaçırdıklarını belirten Hasan Çavuşoğlu, ''Bugün sahada bir futbol dersi vardı, inşallah herkes görmüştür. Futbolun adaleti olsa 6-1'lik tarihi skor olurdu.'' dedi.

''BU SENE TAKIMIMIZ DAHA İYİ''

Sözlerine devam eden Çavuşoğlu, ''Bu sezonki takımımız geçen sezondan daha iyi. Daha genç oyuncularımız var. Hepiniz görüyorsunuz zaten. Daha iyi olacağız. Bugün şanssızdık.'' ifadelerini kullandı.

