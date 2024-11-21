Üye Girişi
Haberler

Hasan Arat'tan çok konuşulacak Talisca sözleri: Beşiktaş'ın prensibi olamaz

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Anderson Talisca hakkında önemli açıklamalar yaptı. Arat, Hüseyin Yücel'in Talisca için görüşme gerçekleştirdiğini belirtti ve 'Bizim Rafa Silva'mız var. O bize yeter.' dedi. Arat, Beşiktaş'ın Rafa Silva'yı transfer ettiği ve bu konuda başka takımların neler yaptığını araştırılması gerektiğini vurguladı.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği sohbet toplantısında Anderson Talisca hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, ' Beşiktaş Meydanı' ismi verilen ve basın mensuplarıyla gerçekleştirilen sohbet toplantısında Anderson Talisca hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"HÜSEYİN YÜCEL GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ"

Hüseyin Yücel'in Anderson Talisca için görüşme gerçekleştirdiğini ifade eden Hasan Arat, "Bizim Rafa Silva'mız var. O bize yeter. Bizim bu konuşmalarımız seçim öncesi konuşmalarımızdı. Beşiktaşlı gibi görünüp YouTube'da yayın yapan insanlar başka kulüplerin söylemlerini bize aktarmasınlar. Dostunuzla yaptığınız görüşmeler ifşa edilmez. Beşiktaş'ın Rafa Silva'sı var. Biz yönetime geldikten sorna Hüseyin bey bu pazarlıkları yaptı ama o maliyetler hiçbir zaman Beşiktaş'ın prensibi olamaz." dedi.

"RAFA'YI KİMİN ELİNDEN ALDIK? GİDİN BAKIN"

Rafa Silva transferi için çarpıcı ifadeler kullanan Hasan Arat, "Bunu size söylemedik. Arkadan dolanmayı bıraksın kendini Beşiktaşlı zannedenler. Beşiktaşlılar niye Beşiktaş'ı bu kadar rencide etmeye çalışıyor. Bizi sürekli yıpratanlar içimizdeki insanlar. Size her şeyi söyleyemiyoruz. Ne sporcu ne takım ismi kullanmak istemiyorum. Beşiktaş, Rafa Silva'yı almıştır. Sizin o bahsettiğiniz takım Rafa Silva'yı almak için neler yaptı. Rafa Silva'yı kim alıyordu o gün gidip araştırıp bakın. Biz bugün 10 puan geride olmasak bunlar konuşulacak mıydı? Futbolda sıkıntılarımızın olduğunu biliyoruz. Nasıl daha iyi oluruz bunun düşüncesi içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Hasan Arat'tan çok konuşulacak Talisca sözleri: Beşiktaş'ın prensibi olamaz
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama emri

Netanyahu hakkında tutuklama emri

 Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan istifa çağrılarına tek cümlelik yanıt

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan istifa çağrılarına tek cümlelik yanıt

 Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi

Savaşta bir ilk! Putin'in intikamı hayli ağır oldu
Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün! Kilit isminden gündem yaratacak sözler

Bebek katili çetenin kilit isminden gündem yaratacak sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Eyüp Sultan Camii İmamı Fatih Eryılmaz öldü mü, neden öldü, kim öldürdü (Duisburg)? İZSU İzmir su kesintisi! 21-22 Kasım Seferihisar, Ödemiş, Urla su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İnci Taneleri CANLI izle! 21 Kasım İnci Taneleri 23. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki UCM nedir? Uluslararası Ceza Mahkemesi ne zaman kuruldu, anlaşma da kimlerin imzası var? ASKİ Ankara su kesintisi! 21-22 Kasım Gölbaşı, Çubuk, Haymana su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Dayı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dayı Bir Adamın Hikayesi filmi ne zaman, nerede çekildi? Karınca Adam ve Yaban Arısı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Karınca Adam ve Yaban Arısı filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Kasım günün maçları nereden izlenir? 22 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı! 22 Kasım Cuma Hutbesi tam metni! İran başkenti mi değişecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.