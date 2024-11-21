Hasan Arat'tan çok konuşulacak Talisca sözleri: Beşiktaş'ın prensibi olamaz

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği sohbet toplantısında Anderson Talisca hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, ' Beşiktaş Meydanı' ismi verilen ve basın mensuplarıyla gerçekleştirilen sohbet toplantısında Anderson Talisca hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"HÜSEYİN YÜCEL GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ"

Hüseyin Yücel'in Anderson Talisca için görüşme gerçekleştirdiğini ifade eden Hasan Arat, "Bizim Rafa Silva'mız var. O bize yeter. Bizim bu konuşmalarımız seçim öncesi konuşmalarımızdı. Beşiktaşlı gibi görünüp YouTube'da yayın yapan insanlar başka kulüplerin söylemlerini bize aktarmasınlar. Dostunuzla yaptığınız görüşmeler ifşa edilmez. Beşiktaş'ın Rafa Silva'sı var. Biz yönetime geldikten sorna Hüseyin bey bu pazarlıkları yaptı ama o maliyetler hiçbir zaman Beşiktaş'ın prensibi olamaz." dedi.

"RAFA'YI KİMİN ELİNDEN ALDIK? GİDİN BAKIN"

Rafa Silva transferi için çarpıcı ifadeler kullanan Hasan Arat, "Bunu size söylemedik. Arkadan dolanmayı bıraksın kendini Beşiktaşlı zannedenler. Beşiktaşlılar niye Beşiktaş'ı bu kadar rencide etmeye çalışıyor. Bizi sürekli yıpratanlar içimizdeki insanlar. Size her şeyi söyleyemiyoruz. Ne sporcu ne takım ismi kullanmak istemiyorum. Beşiktaş, Rafa Silva'yı almıştır. Sizin o bahsettiğiniz takım Rafa Silva'yı almak için neler yaptı. Rafa Silva'yı kim alıyordu o gün gidip araştırıp bakın. Biz bugün 10 puan geride olmasak bunlar konuşulacak mıydı? Futbolda sıkıntılarımızın olduğunu biliyoruz. Nasıl daha iyi oluruz bunun düşüncesi içindeyiz." ifadelerini kullandı.