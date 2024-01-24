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Hasan Arat ilk bombayı patlatıyor! Matic ile her konuda anlaşmaya varıldı

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Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat, ilk yıldız transferini gerçekleştiriyor. Siyah-beyazlılar, 35 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu Nemanja Matic ile her konuda anlaştı.

Beşiktaş, Fransız ekibi Rennes forması giyen Nemanja Matic'i renklerine bağlıyor. Siyah-beyazlılar, 35 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaştı.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş'ın 35 yaşındaki Matic ile 1.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Rennes ile de her konuda anlaşma sağlayan siyah-beyazlıların yeni transferi bu hafta İstanbul'da olacak.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Kariyerinde sayısız başarılar bulunan Matic, Chelsea, Manchester United, Benfica, Roma gibi dünya devlerinin formalarını giydi ve 9 kupa kazandı. Sırp futbolcu ülkesinde 2 kez yılın futbolcusu seçildi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Nemanja Matic Beşiktaş Futbol Spor Haberler

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