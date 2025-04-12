Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İstanbul'da yakalandı

Bir suç örgütü lideri için daha yolun sonu
Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu

Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü?

"Bir anne yakamdan tutup 'evladım ölsün istiyorum' dedi"
Antalya Diplomasi Forumu'ndan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı

Antalya'dan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı

Beşiktaş'ın divan kurulu toplantısında kavga çıktı: Utanmaz adam

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın divan kurulu toplantısı öncesi eski başkan Hasan Arat ile Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasında gerginlik yaşandı. Hasan Arat'ın Tevfik Yamantürk'e "Utanmaz adam!" dediği duyulurken, Yamantürk'ün ise "Utanmaz sensin terbiyesiz! Hadsiz!" diyerek yanıt verdiği anlar kameralara yansıdı.

Beşiktaş Kulübünün 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı, gerçekleştiriliyor. ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda yapılan divan kurulu saat 10.30'da başladı.

HASAN ARAT KATILDI, KAVGA ÇIKTI

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısına, siyah beyazlılar eski başkanı Hasan Arat da katıldı. Toplantının başlamasına dakikalar kala Hasan Arat ile Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasında gergin anlar yaşandı.

"UTANMAZ ADAM"

Arat'ın salona girmesi sonrası nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile arasında gerginlik yaşandı.Hasan Arat'ın Tevfik Yamantürk'e "Utanmaz adam!" dediği duyulurken, Yamantürk'ün ise "Utanmaz sensin terbiyesiz! Hadsiz!" diyerek yanıt verdiği anlar kameralara yansıdı. Diğer üyelerin araya girmesi sonrası tartışma sona erdi. Arat'ın toplantıda açıklamalarda bulunacağı öğrenildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Beşiktaş'ın divan kurulu toplantısında kavga çıktı: Utanmaz adam
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.