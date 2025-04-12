ABD-İran müzakerelerinin ilk turu gerçekleşti! İran medyasından 'yapıcı geçti' mesajı

ABD ve İran arasında kritik görüşme! Ülke basını son durumu duyurdu
Türkiye tarihinin en büyük zirai don olayı! İller bir bir alarm veriyor

İllerimiz bir bir alarm verirken Bakan Yumaklı'dan ilk açıklama geldi
Beşiktaş Divan Kurulu'nda olay! Hasan Arat konuşurken yumruklandı

Hasan Arat kürsüde konuşurken yumruklandı
CHP'de MYK belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isim de listede

CHP'de MYK belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isim de listede

Hasan Arat'a yumruk atan Tevfik Yamantürk konuştu: Ben ne yaptım?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Hasan Arat ile yaşadığı olayın ardından salondan ayrıldı. Yamantürk, salon çıkışında gelen, "Pişman mısınız?" sorusuna, "Ben ne yaptım?" yanıtını verdi. Arat, konuşması sırasında Tevfik Yamantürk ve bir kişi tarafından yumruklanmıştı.

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Hasan Arat, olağan divan kurulu toplantısında konuşma yaparken, kürsüde yumruklu saldırıya uğradı. Arat'a yumruk atan Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ten olay sonrası ilk açıklama geldi.

KÜRSÜDE KONUŞURKEN GERGİNLİK BAŞLADI

Beşiktaş'ın 2025 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştiriliyor. Eski başkanlardan Hasan Arat'ın konuşmasını gerçekleştirdiği sırada salonda sesler yükseldi. Seslerin yükselmesinin ardından Arat konuşmasına devam ederken, gerginlik daha da yükseldi. Arat, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün araya girmesiyle bu kez Yamantürk ile gerginlik yaşadı.

YAMANTÜRK VE BİR KİŞİ ARAT'A YUMRUK ATTI

Yamantürk'ün Arat'a yumruk attığı görülürken daha sonra salondan birisi gelerek Hasan Arat'a yumruk attı. Ortalığın karışmasının ardından olağan divan kurulu toplantısı tatil edildi.

"BEN NE YAPTIM?"

Tevfik Yamantürk, yaşanan olayın ardından salondan ayrıldı. Yamantürk, "Pişman mısınız?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Ben ne yaptım?" yanıtını verdi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Hasan Arat'a yumruk atan Tevfik Yamantürk konuştu: Ben ne yaptım?
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.