Hasan Arat'a yumruk atan Tevfik Yamantürk konuştu: Ben ne yaptım?

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Hasan Arat, olağan divan kurulu toplantısında konuşma yaparken, kürsüde yumruklu saldırıya uğradı. Arat'a yumruk atan Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ten olay sonrası ilk açıklama geldi.

KÜRSÜDE KONUŞURKEN GERGİNLİK BAŞLADI

Beşiktaş'ın 2025 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştiriliyor. Eski başkanlardan Hasan Arat'ın konuşmasını gerçekleştirdiği sırada salonda sesler yükseldi. Seslerin yükselmesinin ardından Arat konuşmasına devam ederken, gerginlik daha da yükseldi. Arat, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün araya girmesiyle bu kez Yamantürk ile gerginlik yaşadı.

YAMANTÜRK VE BİR KİŞİ ARAT'A YUMRUK ATTI

Yamantürk'ün Arat'a yumruk attığı görülürken daha sonra salondan birisi gelerek Hasan Arat'a yumruk attı. Ortalığın karışmasının ardından olağan divan kurulu toplantısı tatil edildi.

"BEN NE YAPTIM?"

Tevfik Yamantürk, yaşanan olayın ardından salondan ayrıldı. Yamantürk, "Pişman mısınız?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Ben ne yaptım?" yanıtını verdi.