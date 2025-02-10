Mansur Yavaş'ın 'Yokum' dediği gün kritik anket sonuçları geldi

Yavaş'ın resti çektiği gün kritik anket sonuçları geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba'ya gücünüz yetmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a bir tepki daha
Belediyelere sahipsiz köpek başına 71 bin TL ceza kesilecek

Belediyelere sahipsiz köpek başına kesilecek! Rakam da az buz değil
Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti

Futbolda deprem yaratan maçın ardından ilk istifa

Harun Mut, Dünya Para Alp Kayak Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Etti

Harun Mut, Dünya Para Alp Kayak Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Harun Mut, Slovenya'nın Maribor kentinde düzenlenen Dünya Para Alp Kayak Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden ilk Türk kayakçı oldu. Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Mut'u tebrik ederek gelecekteki başarılar için umutlu olduklarını ifade etti.

Harun Mut, Dünya Para Alp Kayak Şampiyonası'nda yarışan ilk Türk kayakçı oldu.

Türkiye Kayak Federasyonunun (TKF) yaptığı açıklamada, Slovenya'nın Maribor kentinde düzenlenen organizasyonda Harun Mut, para Alp disiplininde yarıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Slovenya'da Türkiye'yi temsil eden Harun Mut'u tebrik ederek, "Sporcumuzu ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. İnşallah daha güzel başarılara hep birlikte imza atacağız. Bu bir ilkti ve devamı gelecek" diye konuştu.

Daha önce para kayaklı koşuda Haydar Çetinkaya, Türkiye'yi temsil etmişti.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
img

İşte faturaları üçte bir tutarına düşürmenin püf noktası
img

Altında beklenen rekor gerçekleşti
img

Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu

Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu
Türk dizisinde iğrenç sahne! Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte oldu

Türk dizisinde iğrenç sahne
Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçime katılmama kararı aldı

Mansur Yavaş gemileri yaktı
Faizlerdeki düşüş beklentisi kısa vadeli düşük tutarlı hesaplara ilgiyi artırdı

Az parası olan daha çok kazanacak
Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı

Kocasının yasak aşkını anbean kaydetti, başına gelmeyen kalmadı
İnci Taneleri oyuncusundan Konuşanlar'da skandal itiraf: Kuzenimin eşi benden hoşlanıyor

İnci Taneleri oyuncusundan skandal itiraf: O anlar yayından kaldırıldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.