Başarılı sporcuya malzeme desteği

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Maribor 2025 Para Alp Disiplini Dünya Kayak Şampiyonası'ndan dereceyle dönen Harun Mut'a malzeme desteğinde bulundu. İl Müdürü Kabakcı, sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Maribor 2025 Para Alp Disiplini Dünya Kayak Şampiyonası'ndan dereceyle dönen Harun Mut'a Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından malzeme desteğinde bulunuldu. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, ilkleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Maribor 2025 Para Alp Disiplini Dünya Kayak Şampiyonasından dereceyle dönen Harun Mut'a malzeme desteğinde bulundu. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı yaptığı açıklamada, "Sporcumuzun elde etmiş olduğu büyük başarıdan dolayı mutluluk duyuyoruz. İlkleri gerçekleştiriyoruz Kayserimizde Olimpiyatlara sporcu göndermenin gururunu yaşıyoruz, bu vesileyle başta sporcumuzu tebrik ediyoruz. Bizler de burada hem teknik anlamda hem idari anlamda desteklerimizi vermeye devam ediyoruz. Bizim nihai hedefimiz sporun tabana yayılması, aynı zamanda tüm branşlar da paralimpik dalda engel tanımayan kardeşlerimizin engelleri ortadan kaldırıp birçok sporcu yapabildiklerini ortaya koyabilmesi bizleri çok mutlu ediyor. Harun kardeşimizi Kış Sporları içerisinde en zor dallardan birisi olan Alp Disiplini Paralimpik dalda büyük bir başarı ortaya koydu. Sporcumuzu tebrik ediyorum başarılarının devamını diliyorum dedi. 6 - 15 Mart 2026 tarihleri arasında İtalya'nın Milano ve Cortina şehirlerinde düzenlenecek olan Paralimpik Kış Oyunlarında mücadele edecek sporcumuza başarılar diliyorum" dedi.

Başarılı sporcu Harun Mut da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne desteklerinden dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
