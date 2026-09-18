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Harry Kane, 98 maçta 100 gole ulaşıp Bundesliga rekorunu kırdı

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Bayern Münih'in yıldızı Harry Kane, Bundesliga'da 100 gole en hızlı ulaşan oyuncu oldu. Union Berlin'i 7-0 yendikleri 4. hafta maçında 2 gol atan Kane, bu sayıya Bayern formasıyla 98 maçta erişerek Dieter Müller'in rekorunu 30 maçla geçti.

Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Harry Kane, Almanya 1. Futbol Ligi'nde ( Bundesliga ) 100 gole en hızlı ulaşan oyuncu ünvanını elde etti.

Bundesliga'dan yapılan açıklamada; Kane'in, Bayern Münih formasıyla 98 maçta bu başarıya en hızlı ulaşan oyuncu olduğu kaydedildi.

33 yaşındaki İngiliz futbolcu, Bayern'in Union Berlin ile oynadığı 4. hafta maçında attığı ilk golle önceki rekorun sahibi Dieter Müller'den 30 maç daha hızlı bir şekilde 100 gole ulaştı. Müller, aynı sayıya Köln formasıyla 129 maçta erişmişti.

Kane'nin 2 gol attığı maçta Bayern Münih, konuk ettiği Union Berlin'i 7-0 mağlup etti. Michael Olise ise maçta "hat-trick" yaptı.

Bu sonuçla, Bayern Münih, Bundesliga'da sezonun ilk 4 haftasında 10 puan toplarken Kane ise ligde forma giydiği 98 maçta 101 gole ulaştı.

Kaynak: AA
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