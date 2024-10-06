Harbi Fenerbahçeliler Grubu, Bir Yılda 250 Üye ile Kahvaltı Etkinliği Düzenledi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Fenerbahçe takımını desteklemek amacıyla kurulan "Harbi Fenerbahçeliler" grubu, bir yıl önce sosyal medyada küçük bir grup olarak başlayan serüvenlerini, 250 üyeye ulaşarak bir kahvaltı organizasyonuyla kutladı.

Bandırma ilçesinde 'Harbi Fenerbahçeliler Grubu' düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Grubun kurucusu İsmail Cesur, Harbi Fenerbahçelilerin, Fenerbahçe maçlarını birlikte izleme etkinlikleri, faaliyetler düzenlediklerini ve grup içi birlik ve beraberlik ruhu oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Gerçekleşen kahvaltı etkinliğinde Harbi Fenerbahçeliler, bilgi yarışması, ödül töreni, yumurta taşıma, halat çekme, çuval giyme gibi çeşitli oyunlarla eğlenceli vakit geçirdi. Birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren etkinlikte, minik Fenerbahçeli çocuklara hediyeler takdim edildi. - BALIKESİR