Duşta yaşadıklarını anlattı! Burak Yılmaz "Harap oldum" diyerek kariyer itirafını yaptı

Kariyerine Fortuna Sittard'da devam eden Burak Yılmaz, Hollanda basınına verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullandı. Beşiktaş'ta oynadığı dönemde bir Rizespor maçından sonra dramatik anlar yaşadığını belirten Yılmaz, "Duştayken ağladım. Çok ağladım. Bu kadar çok fırsatı kaçıran bir forvet asla olmaz diye düşündüm. Tamamen harap oldum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray formaları giyen Burak Yılmaz, Fransa Ligue 1 ekibi ile ise tarihi başarılara imza atmıştı. Kariyerine Fortuna Sittard'da devam eden 37 yaşındaki golcü, Hollanda basınına çarpıcı ifadeler kullandı.

"TAMAMEN HARAP OLDUM"

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde bir Rizespor maçından sonra dramatik anlar yaşadığını belirten Burak Yılmaz, "Duştayken ağladım. Çok ağladım. Bu kadar çok fırsatı kaçıran bir forvet asla olmaz diye düşündüm. Tamamen harap oldum. Sonrasında o dönemki teknik direktörümüz Jean Tigana geldi, beni gördü. Bana Michel Platini'nin dahi kendini iyi hissetmediğini anlattı. Bu yorum çok önemliydi. Yola devam edebilmeyi öğrendim. Futbolda, daha doğrusu hayatın tamamında bu çok önemli. Ben dahil herkesin güven duymaya ihtiyacı var. Kariyeriniz adına belki de dönüm noktası olabilecek bir anda size itici güç olabilecek, güç verecek Tigana gibi bir teknik direktöre sahip olmak güzel." ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz'ın açıklamalarının devamı şöyle:

"SIKI ÇALIŞMALISINIZ"

"Futbol oynamak bazen birileri için çalışmaktan çok bir hobi olarak görünebilir. Profesyonel futbolcu olmak bir meslektir. Günde 24 saat yaşamak zorundasın. Sıkı çalışmalı, sağlıklı beslenmeli ve yeterince uyumanız gerekir. Ancak; bu şekilde kariyerinizden en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.

"RAHAT YAKLAŞIMA ALIŞMAM GEREKİYOR"

Hollanda Ligi'nin harika olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bu konuda ciddiyim. Ama bazen futbolun çalışmaktan çok bir hobi olduğu fikrine burada kapılıyorum. Mesela bir yenilgiden sonra Fortuna Sittard'da oynayan oyuncuların gülümsediğini görebilirsiniz. Bu rahat yaklaşıma alışmam gerekiyor.

"HOOIJDONK İLE KONUŞTUK"

Zaten ekstra çalışmayan oyuncuları anlamıyorum. Bunu Fortuna'daki çocuklara da söylüyorum. Serbest vuruş çok önemli bir silah. Bunu Pierre van Hooijdonk ile de tartıştık, konuştuk. Antrenmandan sonra serbest vuruş çalışmak da önemli bir çabadır. Hollandalılar serbest vuruş konusuna yatırım yapmalı. Bunu yaparlarsa eksiksiz olabilirler. Sadece yap, karşılığında çok şey alırsın.

"HARİKA BİR İŞ OLUR"

Patrick Kluivert, Dennis Bergkamp, Robin van Persie, Clarence Seedorf gibi isimleri iyi biliyorum. Sven Botman ve Wesley Sneijder en iyi arkadaşlarım arasında. Umarım Wesley yakında Fortuna'ya gelir. Görevinin ne olduğu umurumda değil. Harika bir iş olur.

"MÜTEVAZI OLABİLMEK DE ÖNEMLİ"

Hiddink, futbolculara nasıl dokunacağını bilen, arkadaş canlısı tatlı bir insandı. Bana bir baba gibi davrandı. Hiddink'in bana öğrettiklerinin aynısını Fortuna'da oyunculara öğretmeyi umuyorum. En iyi olmanın dışında mütevazı olabilmek de önemlidir.

"ANTRENÖRLÜK KONUSUNDA GELİŞMEYİ HEDEFLİYORUM"

Antrenör olmak istiyorum elbette. Ama bu sezon ve gelecek sezon kendi futboluma odaklanacağım. Sonra antrenörlük konusunda gelişmeyi hedefliyorum. Ayrıca iyi bir futbolcu çok iyi bir antrenör olacak diye bir kural yok."