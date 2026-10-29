Hapoel Tel Aviv'li Bryant ve Blakeney, Avrupa Ligi'nde 8. haftanın MVP'si oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Basketbol Avrupa Ligi'nde 8. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü, Hapoel Tel Aviv forması giyen Elijah Bryant ve Antonio Blakeney paylaştı.

Organizasyonun açıklamasına göre, Hapoel'in Anadolu Efes'i 118-88 yendiği maçtaki performansları ile takım arkadaşları Blakeney ve Bryant, haftanın MVP'leri seçildi.

Anadolu Efes karşısında Blakeney, 35 sayı, 3 ribaunt ve 1 asist kaydederken Bryant ise 16 sayı, 3 ribaunt, 12 asist ve 4 top çalma ile oynadı.

Bryant bu sezon üçüncü, kariyerinde ise altıncı kez haftanın MVP'si ödülünü kazanırken, Blakeney bu onura ilk kez layık görüldü.

Tarihte 3 kez takım arkadaşları birlikte haftanın MVP'si seçildi

Turnuva tarihinde üçüncü kez iki oyuncu haftanın MVP ödülünü paylaştı.

Elijah Bryant ve Antonio Blakeney'in paylaştığı MVP ödülü öncesinde Montepaschi Siena'dan Mirsad Türkcan ve Alphonso Ford, 2002-2003 normal sezonunun 8. haftasında MVP seçilen ilk takım arkadaşları olmuştu.

Avrupa Ligi'nde 2017 play-off'larının 3. maçında ise ödül, Real Madridli Gustavo Ayon ve Luka Doncic tarafından paylaşılmıştı. Anadolu Efes'ten Bryant Dunston da MVP ödülünü Doncic ve Ayon ile birlikte almıştı.

Kaynak: AA