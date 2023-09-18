Hangzhou Asya Oyunları Köyü'nde Rahat Bir Ev Ortamı Sunulacak

Hangzhou Asya Oyunları Köyü Başkanı, Cumartesi günü açılışı yapılan köyün tüm katılımcılar için rahat bir ev ortamı sunacağını söyledi. Köyde çevre dostu uygulamalar ve düşük karbonlu hesaplar teşvik ediliyor. Ayrıca köyde çeşitli faaliyetler ve kültürel gösteriler düzenlenecek.

Hangzhou Asya Oyunları Köyü Başkanı, Cumartesi günü açılışı yapılan köyün tüm katılımcılar için rahat bir ev ortamı sunacağını söyledi.

HANGZHOU, 18 Eylül (Xinhua) -- Hangzhou Asya Oyunları Köyü Başkanı Li Huolin, oyunlara katılan tüm sporculara ve yetkililere rahat bir ev ortamı sağlama sözü verdi.

Resmi açılışı Cumartesi günü yapılan 1,13 kilometrekarelik bir alana kurulu köy, üç ana bölümden oluşuyor: Sporcu Köyü, Medya Köyü ve Teknik Ekip Köyü.

Hangzhou'daki ana Sporcu Köyü'nün yanı sıra Zhejiang eyaletinin Ningbo, Wenzhou, Jinhua, Tonglu ve Chun'an kentlerindeki yarışma bölgelerinde de ek tesislerin bulunduğu beş köy daha bulunuyor.

Li, Asya Oyunları Köyü'nün, düşük karbonlu hesaplar ve "Sıfır Atık" yaşam felsefesi getirdiğini, çevrimiçi ve fiili çalışmalarla köy sakinleri arasında yeşil, düşük karbonlu, atıksız ve geri dönüşüme yönelik uygulamaları teşvik ettiğini söyledi.

Köy sakinleri çevrimiçi kanal yardımıyla, "Asya Oyunları Bulut Köyü" platformunu ve bu platformdaki özel "Düşük Karbonlu Hesap" programını kullanabiliyor.

Köy sakinleri, köyün karbon azaltma etkinliklerine katılarak platforma fotoğraf yükleyebiliyor ve düşük karbon puanları kazanabiliyor. Bu puanlarla, kulaklık, hoparlör, sırt çantası ve rozet gibi çevre dostu ödüller alınabiliyor.

Yaklaşık 8.000 metrekare alana sahip Fitnes Hizmet Merkezi'nde aerobik egzersiz, pliometrik antrenman, gerilme ve toparlanma, kapsamlı ekipmanlar ve işlevsel antrenman alanları bulunuyor.

Aynı anda 4.200 sporcuya hizmet verme kapasitesine sahip Sporcu Köyü yemekhanesi, içecek, soğuk ve oda sıcaklığındaki yemekler, sıcak yemekler ve açık büfe olmak üzere dört yemek alanına sahip olacak şekilde planlandı.

Li, yemekhanenin, açılış töreninden kapanış törenine kadar arka arkaya 16 gün boyunca günde 20 saat kesintisiz yemek hizmetleri sunacağını söyledi.

Li, köyde çeşitli faaliyetlerin de düzenleneceğini kaydetti. Li, "Çin'in Ulusal Gün ve Güz Ortası Festivali'ne denk gelen Asya Oyunları sırasında köy sakinlerine Çin kültürünün cazibesini deneyimleme fırsatı vermek için akrobasi ve halk müziği gösterileri gibi çeşitli kültürel gösteriler hazırladık" dedi.