HangiKredi Ümraniyespor-Trabzonspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 1-0 yenilen HangiKredi Ümraniyespor'un Teknik Direktörü Recep Uçar, bordo-mavili ekibin haklı bir galibiyet aldığını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, Serkan Kırıntılı'nın omzunun çıktığını ve Dorukhan Toköz'ün sakatlığının ciddi olduğunu belirtti.

Her iki oyuncunun da en kısa sürede aralarına dönme temennisinde bulunan Uçar, "Beşinci haftadayız, zor bir fikstürümüz var. Farklı planlar düşünerek hazırlanmıştık. Gole kadar olan bölümden memnunum. Oyuna ortak olduğumuz bölüm hücumda efektif olabilsek bizim lehimize dönebilecek bir maçtı. Golden sonra değişiklikler yapsak da oyuna tam manasıyla ortak olamadık." ifadelerini kullandı.

Son bölümde yorulduklarını ve o süreçte Trabzonspor'a çok pozisyon verdiklerini aktaran Uçar, "Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. İlk 4 maçın altında kaldık, samimi konuşmak gerekirse. Bunun değerlendirmesini yapacağız. Trabzonspor takımı, Abdullah hoca ve ekibini haklı galibiyetlerinden ötürü tebrik ediyor, sonraki maçlarında başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mağlubiyetlere hiçbir zaman mazeret üreten bir insan olmadığını anlatan Uçar, karşılaşmalarda verilen uzatma dakikalarına ilişkin şu sitemi paylaşarak sözlerini tamamladı:

"Ümraniye olarak Süper Lig'de ilk defa yer alıyoruz. Çok güçlü bir camia değiliz. Somut örnekler vererek söyleyeyim. Geçen hafta Adana Demirspor maçında bir kere su molası, sakatlık, 6-7 değişiklik, kalkan tabela 4. Kadıköy'de 7 altında kalkmıyor. Serkan'ın sakatlandığı gol pozisyonunda geçen süre, 8 değişiklik, artı su molası. Yarın tekrar oturup izleyeceğim, kalkan süre 5 dakika. TFF'den ricam uzatma dakikalarını hakemlerin kişisel inisiyatifinden alın. VAR, AVAR varsa bu işler de olsun. Maç 8 dakika uzatılsa Trabzonspor'un 2-0'ı bulması bizim 1-1'i bulmamızdan daha yüksek ihtimaldi, itirazım buna değil. Biraz subjektiflikten yanayım. 4. hakemlerin elinden uzatma dakikası olayını alın, rica ediyorum."