HangiKredi Ümraniyespor - Galatasaray: 0-1 Spor Haberleri STAT: Atatürk OlimpiyatHAKEMLER: Ali Şansalan, Samet Çavuş, Ata YıldırımHANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR: Serkan Kırıntılı - Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz Gürbulak, Del Valle (Dk. 57 Gheorghe), Mrsic (Dk. 66 Gagnidze), Durel (Dk. 66 Sackey), Onur Ayık (Dk. 56 Geraldo), Bettaieb (Dk. STAT: Atatürk Olimpiyat HAKEMLER: Ali Şansalan, Samet Çavuş, Ata Yıldırım HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR: Serkan Kırıntılı - Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz Gürbulak, Del Valle (Dk. 57 Gheorghe), Mrsic (Dk. 66 Gagnidze), Durel (Dk. 66 Sackey), Onur Ayık (Dk. 56 Geraldo), Bettaieb (Dk. 86 Metehan Mimaroğlu) GALATASARAY: Muslera - Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Van Aanholt, Torreira, Oliveira (Dk. 85 Cicaldau), Yunus Akgün (Dk. 85 Barış Alper Yılmaz), Emre Akbaba (Dk. 46 Mertens), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 65 Emre Kılınç), Seferovic (Dk. 77 Gomis) GOL: Dk. 86 Gomis ( Galatasaray ) SARI KARTLAR: Serkan Göksu, Del Valle, Gheorghe, Oğuz Gürbulak, Sackey, Gagnidze (HangiKredi Ümraniyespor), Abdülkerim Bardakcı, Boey ( Galatasaray ) Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında Galatasaray, deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golü 86'ncı dakikada Bafetimbi Gomis kaydetti. Galatasaray bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti. Ümraniyespor ise 1 puanda kaldı. 4'üncü dakikada ev sahibi ekibin savunmasının hatası sonucunda topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Seferovic, kaleye vurmak yerine Emre Akbaba'ya pas attı. İsviçreli golcü istediği pası atamayınca top auta gitti. 18'inci dakikada Mrsic'in ceza sahası içine yaptığı ortada Del Valle'nin yaptığı vuruş üstten auta çıktı. 45+1'inci dakikada Sergio Oliveira'nın kullandığı serbest vuruşta top direğe çarparak oyun alanının dışına çıktı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. 50'nci dakikada sol kanattan Kerem Aktürkoğlu'nun açtığı ortada Seferovic'in vuruşu direkten döndü. Direkten dönen topa bir kez daha dokunan Seferovic, kaleyi bulamadı. 53'üncü dakikada Boey'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Serkan Kırıntılı kornere çeldi. 71'inci dakikada Boey'in sağ kanattan içeri kestiği ortada Mertens'in kafa vuruşunu kaleci Serkan Kırıntılı kurtardı. 71'inci dakikada hızlı gelişen ev sahibi takım atağında Geraldo'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş dışarı çıktı. 86'ncı dakikada ceza sahası yayına yakın bir bölgede sırtı dönük topla buluşan Gomis, rakibinden sıyrıldıktan sonra sert bir vuruş yaptı ve ağları sarstı: 0-1. Müsabaka deplasman ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile son buldu. - İstanbul Spor Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ata Selçuk Serkan Kırıntılı Serkan Göksu Galatasaray Spor Haberler

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