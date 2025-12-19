Hangi takıma gidecek? Süper Lig'in devleri aynı futbolcunun peşinde

Ara transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray için Fransa'dan dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Fransız basınına göre Süper Lig'in üç büyük kulübü de Lorient forması giyen Arthur Avom'un peşinde.

FRANSIZ BASINI DUYURDU

L'Equipe'te yer alan habere göre; şu anda Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun Milli Takımı ile mücadele eden 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Arthur Avom, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alıyor. Genç futbolcuya Fransa içinden de talipler olduğu belirtilirken, Avom'un geleceğiyle ilgili henüz net bir karar vermediği ifade edildi.

SÖZLEŞME DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

9 milyon euro piyasa değerine sahip olan Arthur Avom'un Lorient ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Haberde, Avom'un kontratındaki artı 1 yıllık opsiyonu devreye sokacak maç sayısına ulaştığı ancak Lorient yönetiminin şu ana kadar yeni sözleşme için resmi bir adım atmadığı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Lorient formasıyla 16 resmi maça çıkan Kamerunlu orta saha oyuncusu, 1 asistlik skor katkısı sağladı.