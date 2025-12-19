Haberler

Hangi takıma gidecek? Süper Lig'in devleri aynı futbolcunun peşinde

Hangi takıma gidecek? Süper Lig'in devleri aynı futbolcunun peşinde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransız basınına göre Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Lorient'in 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Arthur Avom ile ilgileniyor. Piyasa değeri 9 milyon euro olan Avom'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

  • Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Lorient forması giyen 21 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu Arthur Avom'un transferi için aday gösterildi.
  • Arthur Avom'un Lorient ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
  • Arthur Avom bu sezon Lorient formasıyla 16 resmi maça çıktı ve 1 asist yaptı.

Ara transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray için Fransa'dan dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Fransız basınına göre Süper Lig'in üç büyük kulübü de Lorient forması giyen Arthur Avom'un peşinde.

FRANSIZ BASINI DUYURDU

L'Equipe'te yer alan habere göre; şu anda Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun Milli Takımı ile mücadele eden 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Arthur Avom, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alıyor. Genç futbolcuya Fransa içinden de talipler olduğu belirtilirken, Avom'un geleceğiyle ilgili henüz net bir karar vermediği ifade edildi.

Hangi takıma gidecek? Süper Lig'in devleri aynı futbolcunun peşinde

SÖZLEŞME DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

9 milyon euro piyasa değerine sahip olan Arthur Avom'un Lorient ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Haberde, Avom'un kontratındaki artı 1 yıllık opsiyonu devreye sokacak maç sayısına ulaştığı ancak Lorient yönetiminin şu ana kadar yeni sözleşme için resmi bir adım atmadığı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Lorient formasıyla 16 resmi maça çıkan Kamerunlu orta saha oyuncusu, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
İstanbul'a lapa lapa kar geliyor! 4 gün aralıksız yağacak

Lapa lapa kar geliyor! 4 gün aralıksız yağacak, tarih de belli
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! 1 yıldır böyle yıkık halde duruyor

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! 1 yıldır böyle duruyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı

Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı
Soğukkanlı katil! Babayı öldürdü, oğlunu yaraladı

Soğukkanlı katil kamerada! Rahatlığı pes dedirtti
Fatih Ürek'le ilgili korkutan iddia sonrası menajerinden açıklama geldi

Korkutan iddia sonrası beklenen açıklama geldi
Emeklilik için borçlanma oranları değişti! 1 Ocak'tan itibaren yüzde 45 olacak

Emekli olmayı düşünenlere kötü haber! Artık daha fazla ödeyeceksiniz
Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı

Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı
Cristiano Ronaldo'nun iç çamaşırıyla verdiği poz olay oldu

İç çamaşırıyla verdiği poz olay oldu
MHP'den Leyla Zana'ya destek: Başbuğumuzun 'kızım' dediği bir şahsiyettir, nokta

MHP'den Leyla Zana'ya destek! Türkeş'in gündem olan sözünü hatırlattı
Gazeteci Levent Gültekin, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı

Gece yarısı kafede gözaltına alınan Gültekin'le ilgili karar verildi
Fettullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı

Fetullah Gülen'in yeğeni böyle yakalandı
Bakan Tunç açıkladı! Vatandaşın mağdur olduğu konuda bankalar da sorumlu olacak

Vatandaş mağdur olurken bankalar artık "Bize ne" diyemeyecek
Son 4 gün! Boşaltılmazsa polis eşliğinde yıkım yapılacak

Son 4 gün! Bu ada boşaltılmazsa polis gelecek
İpler tamamen koptu! Mert Günok Beşiktaş'tan ayrılıyor

Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte nedeni
Çakal'ın sözleri ortalığı karıştırdı! 'O kadar terbiyesiz sorular vardı ki'

Sözleri ortalığı karıştırdı! "O kadar terbiyesiz ve iğrençti ki... "
title