Handikaplı 3 Bant Bilardo Turnuvası, İstanbul'da başladı

Sacit GÖNCÜ - Efe ALDEMİR / - BU yıl 22'ncisi düzenlenen Balaban - Theory Handikaplı 3 Bant Bilardo Turnuvası, İstanbul'da başladı. Organizasyona dünya ve Avrupa şampiyonları, spor ve sanat camiasından da çok sayıda isim katıldı.

BilardoMax'ın ev sahipliğinde düzenlenen 22'nci Balaban – Theory Handikaplı 3 Bant Bilardo Turnuvası, İstanbul'da start aldı. Bu sene bilardo dünyasının önde gelen isimlerinden Belçikalı Frederic Caudron, dünya ve Avrupa şampiyonu milli bilardocu Semih Saygıner ile dünya şampiyonu Tayfun Taşdemir'in de aralarında bulunduğu çok sayıda sporcu organizasyonda yer alacak.

Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Tümer Metin de final turlarında etkinliğe katılacak.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, "Bu yıl Bilardo Max Ligi'nin 22'ncisi düzenleniyor. Bu organizasyonun amacı profesyonellerle amatörleri bir araya getirip, izleyenlere bilardoyu tanıtmak ve hoşça vakit geçirmek. Dünyaca ünlü sporcu Frederic Caudron, bu organizasyonda yer alacak. Bunun yanında dünya ve Türkiye şampiyonlarımız yer alacak. Handikaplı bir lig, heyecanlı bir lig. Umarım geçen seneki gibi güzel bir organizasyon olur ve İstanbullu bilardoseverler bilardoya doyar. Çok güzel bir şampiyona izleyeceğimize inanıyorum. Herkese başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

SEMİH SAYGINER: BİLARDO İNSANLARI BİRLEŞTİREN BİR SPOR

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli bilardocu Semih Saygıner, amaçlarının amatör oyuncularla profesyonelleri birleştirmek olduğunu belirterek, "Çünkü amatör oyuncuların sektöre çok büyük katkıları var. Ayrıca bütün sporlarda olduğu gibi sektörü ayakta tutan bir yapı var. 80 yaş üstü ağabeylerimiz de var bu kulüpte oynayan hala. 22 senedir böyle bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Bilardo çok önemli bir spor dalıdır. Din, dil, ırk, mezhep, hiçbir şey ayırmadan insanları birleştiren ortamlar sağlayan bir spor dalıdır. Bu anlamda da çok önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

FREDERIC CAUDRON: TÜRKİYE ÖZEL BİR ÜLKE

Organizasyona katıldığı için mutlu olduğunu dile getiren Belçikalı bilardocu Frederic Caudron ise şunları kaydetti:

"Burada bulunmayı seviyorum, Türkiye özel bir ülke. Burada atmosfer çok özel. Amatörlerle profesyonellerin oynadığı çok farklı bir turnuva. Semih ile uzun zamandır arkadaşız ve birlikte çok kez oynadık. Buradaki çok oyuncuya karşı daha önce oynadım. Hepsi iyi oyuncular."

TÜMER METİN: GÜZEL BİR TURNUVA BEKLİYORUM

Önemli bir organizasyonda yer alacaklarını anlatan Tümer Metin de, "Senelerdir gelenek haline gelmiş, dünyanın önemli yıldızları ağırlanmış, ağırlanmaya da devam eden bir organizasyon. Her sene de üstüne koyarak devam ediyor. Bu sene biraz daha yüksek katılımla daha iyi şeyler bekliyoruz. 2 senedir bilardo camiasının içindeyim. Çok da ilgimi çekiyor ama biraz daha yatırım yapılması gerektiğini, biraz daha salon sporu kültüründen çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de gerekli altyapısının hazır olduğuna inandığım bir mecra. Bu tip organizasyonları da son derece önemsiyoruz. Burada bilardo camiasından önemli isimler var. Onların arasında olmak da benim adıma mutluluk verici. Güzel bir turnuva bekliyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye Kupası birincisi Turgay Orak "Çok üst düzey oyuncuların, dünya şampiyonlarının bulunduğu bir turnuva. Artık geleneksel bir turnuva oldu. Oynamaktan keyif alacağım" dedi.

Öte yandan etkinlik 3-4-5-6 Eylül tarihlerinde İstanbul Bahçelievler BilardoMax Spor Tesisi'nde devam edecek. Organizasyona bilardoseverler ücretsiz bir şekilde katılım gösterebilecek.