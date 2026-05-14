Vazgeçmeyen Şampiyon Elif Sude Avrupa Altınını Kazandı

GENÇLİK ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Elif Sude Akgül'ün hiç vazgçemeden mücadele ederek başarılı olduğunu söyledi.

49 kiloda altın madalya alan Elif Sude'yi tebrik eden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya, "Sporcu kardeşlerimiz için buradayız, yanlarındayız. Elif Sude'nin yarı finalde İspanyol'la maçında heyecandan öldüyorduk. Son 10 saniyeyi bekledi maçı almak için. Başta Cumhurbaşkanımıza bu imkanları sağaldığı için teşekkür ediyorum. Federasyon Başkanımıza, teknik ekibe teşekkür ediyorum. Annesi babası da burada çok heyecanlıydı. Vazgeçmeyenler başaranladır, vazgeçenler kaybedenlerdir. Elif vazgeçmeden son saniyeye kadar mücadelesi etti. Olimpiyat altınını da boynuna takacaktır" ifadelerini kullandı.

ELİF SUDE AKGÜL: ÇOK ÇALIŞTIM VE HAK ETTİĞİMİ ALDIM

Büyüklerde ilk Avrupa şampiyonluğunu kazanan Elif Sude Akgül ise "Çok çalıştım. Dünya Şampiyonası'ndan önce yaşadığım sakatlıktan dolayı 15 gün boyunca tekme atamamıştım. İlk tekmemi şampiyonada attım ve orada gümüş aldım. Bir hafta bile olmadan İslam Oyunları'na gittim ikinci oldum. Kürsünün başında olacağım ve İstiklal Marşımızı okutacağım, diye söz vermiştim. Çok çalıştım ve hak ettiğimi aldım. Bakan yardımcımızı da burada görmek bana büyük bir motivasyon oldu" sözlerini sarf etti.

