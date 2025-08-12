Hami Mandıralı, TFF Sportif Danışmanı Oldu

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nda Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü olarak görev yapan Hami Mandıralı, yeni dönemde çalışmalarına TFF Başkanı Sportif Danışmanı olarak devam edecek. Mandıralı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na sportif konularda danışmanlık yapacak. Hami Mandıralı yerine ise Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörlüğü koltuğuna Samet Aybaba getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor