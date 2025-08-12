Hami Mandıralı'nın Yeni Görevi: TFF Başkanı Sportif Danışmanı

Türkiye Futbol Federasyonu'nda Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü olarak görev yapan Hami Mandıralı, yeni dönemde çalışmalarına TFF Başkanı Sportif Danışmanı olarak devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yeni görevinde TFF Başkanı'na sportif konularda danışmanlık yapacak olan Hami Mandıralı, Türk futbolunun gelişimi için stratejik projelerin hayata geçirilmesinde aktif rol alacaktır. Kendisine bugüne kadar yaptığı hizmetler için teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL