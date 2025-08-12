Hami Mandıralı'nın Yeni Görevi: TFF Başkanı Sportif Danışmanı

Hami Mandıralı'nın Yeni Görevi: TFF Başkanı Sportif Danışmanı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu'nda Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü olarak görev yapan Hami Mandıralı, TFF Başkanı'na sportif konularda danışmanlık yapacak. Türk futbolunun gelişimi için stratejik projelerde aktif rol alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü olarak görev yapan Hami Mandıralı, yeni dönemde çalışmalarına TFF Başkanı Sportif Danışmanı olarak devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yeni görevinde TFF Başkanı'na sportif konularda danışmanlık yapacak olan Hami Mandıralı, Türk futbolunun gelişimi için stratejik projelerin hayata geçirilmesinde aktif rol alacaktır. Kendisine bugüne kadar yaptığı hizmetler için teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi

11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cuma namazı için hoparlörlerden ezan okuma girişimi ülkeyi karıştırdı

Cuma namazı için hoparlörlerden ezan okuma planı ülkeyi karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.