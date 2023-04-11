Hamdi Yılmaz: 'Bundan sonraki maçlarda puan kaybına tahammülümüz yok'

Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, Göztepe mağlubiyetinin ardından, "Bugün yenmiş olsaydık play-off'ta bir adım öne geçmiş olacaktık. Bundan sonraki maçlarda puan kaybına tahammülümüz yok" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Ankara Keçiörengücü, evinde Göztepe'ye 3-2 mağlup oldu. Maç sonu açıklamalarda bulunan Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, "Sahamızda puansız ayrıldık. ilk yarı kötü başladık. Gol olduktan sonra ikinci golü yememek için bir takım değişiklikler yaptık. Oyunda sistem değişikliğine gittik. 2-2'yi yakaladıktan sonra tam hücum üstünlüğünü aldığımız bir dönemde üçüncü golü yedik. Play-off şansımızı hala devam ettiriyoruz. Bugün yenmiş olsaydık play-off'ta bir adım öne geçmiş olacaktık. bundan sonraki maçlarda puan kaybına tahammülümüz yok. İnşallah play-off'un içinde olacağız. Temennimiz bu şekilde" ifadelerini kullandı. - ANKARA