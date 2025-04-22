Hamdi Yıldırım Boks Şampiyonası Sona Erdi

Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Hamdi Yıldırım 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası, sona erdi.

Atatürk Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada 58 ilden 738 sporcu mücadele etti.

Şampiyonanın son gününde final müsabakaları yapıldı.

Yıldız kadınlar 46 kiloda Azra Nur Çetin, 48 kiloda Sude Naz Efil, 50 kiloda Zeynep Şevval Kalaycı, 52 kiloda Bengisu Karakoç, 54 kiloda Ecrin Alp, 57 kiloda Esmanur Uğurlu, 60 kiloda Sahranur Turap, 63 kiloda Meryem Bakırtaş, 66 kiloda Sudenaz Aydemir, 70 kiloda Nisa Kaya, 75 kiloda Yağmur Görgeç, 80 kiloda Ela Ecrin Oşak ve artı 80 kiloda Miray Doğru birinciliğe ulaştı.

Genç kadınlar 48 kiloda Simge Bekler, 51 kiloda Emine Kılınç, 54 kiloda Betül İrem Özat, 57 kiloda Berfin Fidan, 60 kiloda Ecrin Özkan, 65 kiloda Yağmur Teke, 70 kiloda Yoncagül Yılmaz, 75 kiloda Sude Nur Aslan, 80 kiloda Ayşenur Karaoğlan ve artı 80 kiloda Havvanur Kethüda altın madalyanın sahibi oldu.

22 yaş altı kategorisi 48 kiloda Nurselen Yalgettekin, 51 kiloda Gamze Soğuksu, 54 kiloda Nilay Yaren Cam, 57 kiloda Pınar Benek, 60 kiloda Berfin Polat, 65 kiloda Sevgi Eğrice, 70 kiloda Dilara Sak, 75 kiloda Esmaül Hüsna Babat, 80 kiloda Sıla Üçyıldız ve artı 80 kiloda Hikmetgül Türkmen altın madalya kazandı.

Dereceye giren sporculara, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ve federasyon yetkililerince madalyaları verildi.