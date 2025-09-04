Haberler

Hamdi Akın müjdeyi verdi! Fenerbahçe stadının yeni kapasitesi belli oldu

Hamdi Akın müjdeyi verdi! Fenerbahçe stadının yeni kapasitesi belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, FB TV'de katıldığı bir programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Stadın kapasitesinin yükseltileceğini açıklayan Akın, "50 bin kişilik stadyum kapasitemizi 65 bine çıkaracağız." dedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, FB TV'de katıldığı bir programında kulübün mali ve sportif yatırımlarına dair açıklamalarda bulundu.

"BANKALAR BİRLİĞİ BORCUMUZU DÜŞÜRDÜK"

Bankalar Birliği borcunun azaldığını söyleyen Hamdi Akın, "347 milyon euro olan Bankalar Birliği borcumuzu, hiçbir gayrimenkul satmadan 69 milyon Euro'ya kadar düşürdük." dedi.

'DİĞER ARSALARIMIZI DEĞERLENDİREBİLECEĞİZ'

Fenerbahçe'nin Maltepe'de gerçekleştirdiği proje ve kulübün diğer branşlarına yönelik yatırımlarını da açıklayan Hamdi Akın, "Borcumuz bittiği için artık diğer arsalarımızı değerlendirebileceğiz. Emlak Konut'la yapacağımız projeden gelecek parayla Maltepe'deki spor akademimizi tamamlayacağız. Temel atıldı, inşallah sonunu da görürüz. Başkanımızın şirketi Ark İnşaat harcamaları yapıyor. İki sene içinde bitmeye yakın hale gelecek. Dereağzı'ndaki bütün projeler tamam. 6 milyon Euro'luk yatırımlar ile voleybol tesislerinin inşaatına başlıyoruz. Ardından basketbol, kürek, yelken, boks ve masa tenisi tesisleri yenilenecek." ifadelerini kullandı.

Hamdi Akın müjdeyi verdi! Fenerbahçe stadının yeni kapasitesi belli oldu

'65 BİNE ÇIKARACAĞIZ'

Hamdi Akın, Ülker Stadyumu'nun kapasitenin artırılacağını dile getirerek, "50 bin kişilik stadyum kapasitemizi 65 bine çıkaracağız." şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE KÜLLERİNDEN DOĞDU"

Hamdi Akın sözlerini, "Evet, 7 senede sportif başarı gelmemiş olabilir ancak 'Fenerbahçe yeniden küllerinden doğdu' diyebiliriz. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kulübe getirdiği mali disiplin bambaşka bir başarıdır." ifadeleriyle noktaladı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
CHP'nin Ataşehir kongresi iptal! Mahkeme 'kayyum' kararını gerekçe gösterdi

CHP'ye bir şok daha! İstanbul'daki kalesinde kongre iptal
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, 19 yaşındaki katilini liseye kendisi kaydettirmiş

Savcı, katiline babalık yapmış
Savcıyı katleden zanlının ilk ifadesi: Tartıştık küfür etti, kendimi kaybedip bıçağı sapladım

19'luk katilin ilk ifadesi! Bakın Cumhuriyet savcısını neden öldürmüş
Diploması iptal edilen Aylin Ataay Saybaşılı emekli oldu

İmamoğlu ile adı duyulan profesör, "Buraya kadar" dedi
Galatasaray'ın eski yıldızı Boğaz'dan çıktı

Galatasaray'ın eski yıldızı Boğaz'dan çıktı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgereksiz soyisim:

65 bin kişilik sessizlik..bunu fanatizm olarak okumayın.. her takım için bu bilet fiyatı seviyeleri buna sebep olacaktır..

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Szymanski iddialarını tek emoji ile yalanladı

İddialara tek emojilik yanıt geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.