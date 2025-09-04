Hamdi Akın müjdeyi verdi! Fenerbahçe stadının yeni kapasitesi belli oldu

Süper Lig devi Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, FB TV'de katıldığı bir programında kulübün mali ve sportif yatırımlarına dair açıklamalarda bulundu.

"BANKALAR BİRLİĞİ BORCUMUZU DÜŞÜRDÜK"

Bankalar Birliği borcunun azaldığını söyleyen Hamdi Akın, "347 milyon euro olan Bankalar Birliği borcumuzu, hiçbir gayrimenkul satmadan 69 milyon Euro'ya kadar düşürdük." dedi.

'DİĞER ARSALARIMIZI DEĞERLENDİREBİLECEĞİZ'

Fenerbahçe'nin Maltepe'de gerçekleştirdiği proje ve kulübün diğer branşlarına yönelik yatırımlarını da açıklayan Hamdi Akın, "Borcumuz bittiği için artık diğer arsalarımızı değerlendirebileceğiz. Emlak Konut'la yapacağımız projeden gelecek parayla Maltepe'deki spor akademimizi tamamlayacağız. Temel atıldı, inşallah sonunu da görürüz. Başkanımızın şirketi Ark İnşaat harcamaları yapıyor. İki sene içinde bitmeye yakın hale gelecek. Dereağzı'ndaki bütün projeler tamam. 6 milyon Euro'luk yatırımlar ile voleybol tesislerinin inşaatına başlıyoruz. Ardından basketbol, kürek, yelken, boks ve masa tenisi tesisleri yenilenecek." ifadelerini kullandı.

'65 BİNE ÇIKARACAĞIZ'

Hamdi Akın, Ülker Stadyumu'nun kapasitenin artırılacağını dile getirerek, "50 bin kişilik stadyum kapasitemizi 65 bine çıkaracağız." şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE KÜLLERİNDEN DOĞDU"

Hamdi Akın sözlerini, "Evet, 7 senede sportif başarı gelmemiş olabilir ancak 'Fenerbahçe yeniden küllerinden doğdu' diyebiliriz. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kulübe getirdiği mali disiplin bambaşka bir başarıdır." ifadeleriyle noktaladı.