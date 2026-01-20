Haberler

Haluk Yürekli, Galatasaray'ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı
Haluk Yürekli, Galatasaray'ın transfer gündemine dair bilgiler paylaştı. Yürekli, sarı-kırmızılıların Atletico Madrid'den Thiago Almada'yı transfer etmek istediğini belirterek görüşmelerin başladığını söyledi.

  • Galatasaray, Atletico Madrid'den Arjantinli oyuncu Thiago Almada'ya transfer teklifi yaptı.
  • Galatasaray'ın transferde en yakın olduğu oyuncu Noa Lang'dır.
  • Thiago Almada, bu sezon 18 maçta 2 gol ve 1 asist yaptı.

Galatasaray'a yakınlığı ile bilinen Gazeteci Haluk Yürekli, sarı-kırmızılıların transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. TV 100 canlı yayınında konuşan Haluk Yürekli, Galatasaray'ın 10 numara transferi için teklif yaptığı ismi duyurdu.

'İLGİLENDİĞİ İSİM THIAGO ALMADA'

Galatasaray'ın Atletico Madrid forması giyen Thiago Almada'yı kadrosuna katmak istediğini belirten Haluk Yürekli, " Galatasaray'ın 10 numara pozisyonu için ilgilendiği isim Thiago Almada. Galatasaray bu oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor ve görüşme de yapıldı." dedi.

"TEKLİF YAPILDI, GÖRÜŞÜLDÜ"

Atletico Madrid'e teklif yapıldığını belirten Yürekli, "Abdullah Kavukcu, Madrid'e Atletico'nun Arjantinli oyuncusu Thiago Almada için gitmişti. Teklif yapıldı, oyuncuyla da görüşüldü." sözlerini sarf etti.

"EN YAKIN OYUNCU LANG"

Haluk Yürekli, Noa Lang transferi hakkında da konuşarak, "Galatasaray'da transferde en yakın oyuncu Noa Lang. Oyuncu tarafı tamam durumda, Napoli ise 'ne kadar alırsam' kısmına bakıyor. Şu ana kadar bitmiş bir şey yok ama bitmeye en yakın oyuncu." yorumunu yaptı.

ALMADA'NIN PERFORMANSI

24 yaşındaki Arjantinli 10 numara oyuncusu, bu sezon sahaya çıktığı 18 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
