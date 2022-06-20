Haluk Yürekli'den Mesut Özil ile ilgili çok konuşulacak sözler: İktidar değişirse Türk olduğunu da unutacak - Haberler

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Haluk Yürekli'den Mesut Özil ile ilgili çok konuşulacak sözler: İktidar değişirse Türk olduğunu da unutacak

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Haluk Yürekli'den Mesut Özil ile ilgili çok konuşulacak sözler: İktidar değişirse Türk olduğunu da unutacak

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil'in sarı-lacivertli kulübü sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakması büyük ses getirdi. Konuya ilişkin yorumlarda bulunan gazeteci Haluk Yürekli, "33 yaşında Fenerbahçeli olduğunu hatırlayan, aynı zamanda Türk olduğunu da hatırlayan Mesut Özil, Fenerbahçe'de kapının önüne koyulunca Fenerbahçeliliği bir anda bitti. Bu ülkede hükümet değişirse, iktidar değişirse Türk olduğunu da unutacak." dedi.

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği ancak bir türlü beklenen performansı alamadığı Mesut Özil uzun süredir kadro dışı. Yıldız futbolcu sürpriz bir hamleyle sarı-lacivertli kulübü sosyal medya hesaplarında da takip etmeyi bıraktı.YouTube'da yayın yapan Spor Gecesi programında yaşananları değerlendiren Haluk Yürekli, Mesut Özil ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Haluk Yürekli'den Mesut Özil ile ilgili çok konuşulacak sözler: İktidar değişirse Türk olduğunu da unutacakHaluk Yürekli-Gökhan Dinç

"MESUT ÖZİL BÖYLE BİR İNSAN"

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil, sarı-lacivertli kulübü sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakması büyük ses getirdi. Konuya ilişkin yorumlarda bulunan gazeteci Haluk Yürekli, "33 yaşında Fenerbahçeli olduğunu hatırlayan aynı zamanda Türk olduğunu hatırlayan Mesut Özil, Fenerbahçe'de kapının önüne koyulunca Fenerbahçeliliği bir anda bitti. Takipten çıktı, Arsenal'i Almanya Milli Takımı'nı hala takip ediyor. Bu ülkede hükümet değişirse, iktidar değişirse Türk olduğunu da unutacak. Mesut Özil böyle bir insan, daha önce bunu söyledik." dedi.

Haluk Yürekli'den Mesut Özil ile ilgili çok konuşulacak sözler: İktidar değişirse Türk olduğunu da unutacak

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Fenerbahçe Mesut Özil Hükümet Spor Haberler

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