Efeler Ligi: Halkbank: 3 Spor Toto: 0
Efeler Ligi'nde Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 11. hafta maçında Spor Toto'yu 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç, TVF Ziraat Bankkart Salonu'nda oynandı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Burhan İlhan, Yasin İlhan
Halkbank: Matey Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Tsvetan Sokolov, Yoandy Leal Hidalgo, Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Marek Sotola, Tuna Uzunkol, Brodie Hofer, Berk Dilmenler, Yunus Emre Tayaz, Berk Dilmenler
Başantrenör: Radostin Stoytchev
Spor Toto: Doğan Karakoç, Oreol Camejo, Melih Sıratça, Doğukan Yaltıraklı, Orçun Ergün, Hakkı Çapkınoğlu, Mustafa Koç, Emin Gök, Kaan Bülbül, Muhammed Kaya, İzzet Ünver, Mehmet Ege Biber, Jess Herrera Jaime, Bennie Tuinstra, Beytullah Hatipoğlu (L), Burak Mert (L)
Başantrenör: Nedim Özbey
Setler: 25-20, 25-21, 25-22
Süre: 1 saat 23 dakika - İSTANBUL