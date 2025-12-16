Haberler

Efeler Ligi: Halkbank: 3 Spor Toto: 0

Efeler Ligi: Halkbank: 3 Spor Toto: 0
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Efeler Ligi'nde Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 11. hafta maçında Spor Toto'yu 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç, TVF Ziraat Bankkart Salonu'nda oynandı.

Efeler Ligi 11. hafta maçında Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Spor Toto'yu 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Burhan İlhan, Yasin İlhan

Halkbank: Matey Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Tsvetan Sokolov, Yoandy Leal Hidalgo, Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Marek Sotola, Tuna Uzunkol, Brodie Hofer, Berk Dilmenler, Yunus Emre Tayaz, Berk Dilmenler

Başantrenör: Radostin Stoytchev

Spor Toto: Doğan Karakoç, Oreol Camejo, Melih Sıratça, Doğukan Yaltıraklı, Orçun Ergün, Hakkı Çapkınoğlu, Mustafa Koç, Emin Gök, Kaan Bülbül, Muhammed Kaya, İzzet Ünver, Mehmet Ege Biber, Jess Herrera Jaime, Bennie Tuinstra, Beytullah Hatipoğlu (L), Burak Mert (L)

Başantrenör: Nedim Özbey

Setler: 25-20, 25-21, 25-22

Süre: 1 saat 23 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır isim kim? Tayyar'ın yeni açıklaması daha ilginç

Kim bu daha ağır kişi? AK Partili ismin yanıtı kafaları karıştıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pelin Akil hakkında bomba iddia! Boşanma resmileşmeden yeni aşk: 'Herkes tanıyor'

Boşanma resmileşmeden yeni aşk iddiası!
Sadece 15 günleri var! Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor

Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor
Nagehan Alçı medya sektöründeki tehlikeye dikkat çekti: Bazı eşler rahatsız

Nagehan Alçı tehlikeye dikkat çekti: Bazı eşler rahatsız
Avrupa Birliği benzinli ve dizel otomobil yasağını hafifletiyor

Ve Avrupa kararını verdi: Benzinli ve dizel otomobil yasaklanacak mı?
Pelin Akil hakkında bomba iddia! Boşanma resmileşmeden yeni aşk: 'Herkes tanıyor'

Boşanma resmileşmeden yeni aşk iddiası!
Ela Rümeysa Cebeci'nin estetiksiz hali şaşırttı! Görenler tanımakta zorlandı

Estetiksiz hali şaşırttı! Görenler tanımakta zorlandı
Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucudan gözaltına alınan ünlülerle ilgili yorumuna bakın

Ünlülere yönelik operasyona yorumu, programda kavga çıkarmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz'de vurulan gemilerle ilgili iki ülkeye uyarı

Erdoğan'dan vurulan gemiler için ilk açıklama! İki ülkeyi uyardı
Diş tedavisi fiyatları araba fiyatını geçti!

Diş tedavisine verdiği parayı, araba fiyatıyla karşılaştırdı
Bir şehrimiz şimdiden 2027'ye girmeye hazırlanıyor

Bir şehrimiz şimdiden 2027'ye girmeye hazırlanıyor
İsmail Saymaz, Ela Rümeysa Cebeci kendisine attığı mesajı hatırlatıp sert çıktı: Bir kolonya içmemiş

Saymaz, Ela Rümeysa'nın kendisine attığı mesajı hatırlatıp sert çıktı
2025 yılının futbolcusu belli oldu

2025 yılının futbolcusu Dembele
Fenerbahçe Beko, İbrahim Kutluay'ın formasını salona astı

Fenerbahçe bir efsanesinin daha formasını salonuna astı
title