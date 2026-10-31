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Halkbank, SMS Grup Efeler Ligi'nde Akedaş Onikişubat Belediyespor'u 3-0 yendi

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SMS Grup Efeler Ligi'nin 4'üncü haftasında Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Akedaş Onikişubat Belediyespor'u 3-0 yendi. Maçın setlerini 25-15, 25-20 ve 25-17 kazanan Halkbank, 83 dakika süren karşılaşmadan galip ayrıldı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Umut Maden, Erkan Yıldırım

Halkbank : Bardarov, Halit Kurtuluş, Murat Yenipazar, Deroo, Ahmet Samet Baltacı, Ferreira (Volkan Döne, Umut Özdemir, Ömercan Burak Karahan, Fuentes)

Akedaş Onikişubat Belediyespor: Galvez, Hamacher, Hakan Polat, Candido, Mehmet Hacıoğlu, Atakan Topal (Ali İhsan Heper, Burak Çevik, Oğuzhan Doğruluk, Arda Bostan, Moreira, Yusuf Ali Angün???????)

Setler: 25-15, 25-20, 25-17

Süre: 83 dakika

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nin 4'üncü haftasında Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Akedaş Onikişubat Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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