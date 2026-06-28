Halkbank Erkek Voleybol Takımı, iki oyuncu ile sözleşme yeniledi
Voleybol Efeler Ligi ekibi Halkbank, altyapıdan yetişen pasör Ömercan Burak Karahan ve libero Umut Özdemir ile yeni sezon öncesi sözleşme yeniledi.
Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında pasör Ömercan Burak Karahan ile libero Umut Özdemir'in sözleşmesini uzattı.
Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre altyapıdan A takıma yükselen 2007 doğumlu pasör Ömercan Burak Karahan ile yeniden anlaşma sağlandı.
Mavi-beyazlı ekip ayrıca libero Umut Özdemir'in de sözleşmesini yeniledi. 28 yaşındaki ve 191 cm boyundaki Umut, 2025-26 sezonunda Halkbank'a transfer olmuştu.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan