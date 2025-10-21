Halkbank, Matey Kaziyski'yi 11 Yıl Sonra Tekrar Kadrosuna Kattı

Efeler Ligi'nde mücadele eden Halkbank, Bulgar smaçör Matey Kaziyski'yi 11 yıl aradan sonra yeniden kadrosuna kattığını duyurdu.

Başkent ekibinin resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kulübümüz, Bulgar smaçör Matey Kaziyski ile anlaşma sağladı. 2013-2014 sezonunda Halkbank Spor Kulübü forması giyen ve bu süreçte Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Kaziyski, 11 yıl aranın ardından yeniden kadromuza katıldı. Matey Kaziyski'ye kulübümüze yeniden hoş geldin diyor, birlikte geçireceğimiz yeni dönemde kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kariyeri boyunca Avrupa'nın en üst düzey kulüplerinde forma giyen, CEV Şampiyonlar Ligi ve FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası başta olmak üzere pek çok prestijli organizasyonda önemli başarılar elde eden Kaziyski, Bulgaristan Milli Takımı'nda da uzun yıllar görev yaptı. - İSTANBUL