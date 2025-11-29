Halkbank, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 Geçti
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 7. haftasında Halkbank, sahasında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Maç, setler 25-15, 25-22, 25-15 sonuçlarıyla tamamlandı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Koray Yılmazgil, Vedat Kırçova
Halkbank : Ulaş Kıyak, Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Tsvetan, Hidalgo, Ahmet Samet Baltacı (Volkan Döne, Umut Özdemir, Yiğit Hamza Aslan, Sotola, Arda Bostan, Tuna Uzunkol, Hofer)
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Ahmetcan Büyükgöz, Yusuf Bakır, Metin Toy, Baturalp Burak Güngör, Rojas, Butko (Oktay Tetik, Muhammed Aray, Selman Ateş, Vefa Yılmaz, Oğuzhan Tarakçı, Cardoso, Esmaeilnezhad)
Setler: 25-15, 25-22, 25-15
Süre: 80 dakika
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor