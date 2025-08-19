Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2025-2026 Sezonu Fikstürü Çekildi

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2025-2026 Sezonu Fikstürü Çekildi
2025-2026 sezonu Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi fikstürü, Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen bir törenle açıklandı. TBF yetkilileri, kulüp temsilcileri ve basketbol severlerin katıldığı etkinlikte, yeni sezonun detayları paylaşıldı.

HALKBANK Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun fikstürü çekildi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen törene; TBF Başkan Vekili Harun Erdenay, TBF Yönetim Kurulu üyeleri, federasyon yöneticileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Açılış konuşmasını yapan TBF Başkan Vekili Harun Erdenay, "Sakatlıksız bir sezon geçirmenizi diliyor, geçtiğimiz sezonun şampiyonu Fenerbahçe Opet'i, ligimize yeni yükselen Dardanel Çanakkale Belediyespor ve Kocaeli Kadın Basketbol Spor Kulübü'nü kutluyorum. Avrupa kupasına katılan takımlarımıza da başarılar diliyorum" dedi.

TBF Kadın Ligleri ve KBSL Müdürü Esra Erden Atacan ise, "Öncelikle ligimizi isim sponsoru olan Halkbank'a teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz sezon göstermiş olduğunuz emekten dolayı tüm takımlarımızı tebrik ediyor, 2025-2026 Sezonu'nda Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselme başarısı gösteren Dardanel Çanakkale Belediyespor'a ve Kocaeli Kadın Basketbol Spor Kulübü'ne hoş geldiniz diyorum. 2025 – 2026 Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi normal sezonumuz 3 Ekim tarihinde başlayacak olup, 28 Şubat tarihinde bitmesi planlanmaktadır. Playoff başlangıç tarihimiz ise 2 Mart 2026, Play-off final bitiş tarihimiz en uzamış hali ile Nisan'ın ilk haftası olarak planladık. Şimdiden tüm takımlarımıza yeni sezonda başarılar diliyor, sakatlıksız bir sezon olmasını temenni ederim." diyerek sözlerini noktaladı.

Ligde sezonun ilk haftasının eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Fenerbahçe Opet - Emlak Konut

Kocaeli Kadın Basketbol Spor Kulübü - Nesibe Aydın

BAY - Çimsa ÇBK Mersin

Dardanel Çanakkale Belediyespor - Melikgazi Kayseri Basket

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
