Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Uğur Yüksel, Yasin Alkan

Kocaeli Kadın Basketbol : Martinez 3, Derin Yaya, Zabotkaite 17, Yağmur Bul, Şuğranur Hatice Sönmez, Jones 24, Reimer 17, Buket Ünal 9

Dardanel Çanakkale Belediyespor : Peddy 11, Meryem Gültekin 12, Dilara Tongar 3, Simge Tokmak 4, Başak Altunbey 11, Wallace 24, Powers 2, Elif Emirtekin, Nisa Yalçın

1. Periyot: 23-24

Devre: 35-39

3. Periyot: 49-49

Diskalifiye: 06.06 Martinez (Koceli Kadın Basketbol ), 06.06 Powers (Dardanel Çanakkale Belediyespor )

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Kocaeli Kadın Basketbol, sahasında Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 70-67 yendi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Spor
