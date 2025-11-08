Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Uğur Yüksel, Yasin Alkan
Kocaeli Kadın Basketbol : Martinez 3, Derin Yaya, Zabotkaite 17, Yağmur Bul, Şuğranur Hatice Sönmez, Jones 24, Reimer 17, Buket Ünal 9
Dardanel Çanakkale Belediyespor : Peddy 11, Meryem Gültekin 12, Dilara Tongar 3, Simge Tokmak 4, Başak Altunbey 11, Wallace 24, Powers 2, Elif Emirtekin, Nisa Yalçın
1. Periyot: 23-24
Devre: 35-39
3. Periyot: 49-49
Diskalifiye: 06.06 Martinez (Koceli Kadın Basketbol ), 06.06 Powers (Dardanel Çanakkale Belediyespor )
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Kocaeli Kadın Basketbol, sahasında Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 70-67 yendi.