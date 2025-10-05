Haberler

Nesibe Aydın, Kocaeli Kadın Basketbol'u Deplasmanda Yendi

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Nesibe Aydın, Kocaeli Kadın Basketbol'u 85-79 mağlup etti. Maç, Şehit Polis Recep Topaloğlu Salonu'nda oynandı. İlk periyot 24-18, devre 52-38, üçüncü periyot ise 72-61 sona erdi.

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Berk Kurtulmuş, Münevver Özemre, Sait Nedim Çelik

Kocaeli Kadın Basketbol : Jones 8, Şuğranur Sönmez 13, Derin Yaya 6, Curry 25, Martinez 10, Zabotkaite 7, Reimer 6, İnci Güçlü 4, Yağmur Bul, Buket Ünal

Nesibe Aydın : Bone 19, Turner 23, Büşra Akgün 6, Yağmur Kübra Önal 6, Green 23, Melike Yalçınkaya 2, Hatice Gülçelik 4, Aysude Torcu 2, Elif Çayır

1. Periyot: 24-18

Devre: 52-38

3. Periyot: 72-61

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda Kocaeli Kadın Basketbol'u 85-79 yendi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Spor
