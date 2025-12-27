Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 13. haftasında Halkbank, İstanbul Gençlik ile amansız bir mücadeleye girerek maçı 3-2 kazandı. Maçın setleri ise 25-23, 23-25, 21-25, 25-22 ve 15-12 sonuçlandı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: İsmail Yıldırım, Yıldıray Turan
Halkbank : Ertuğrul Gazi Metin, Ömercan Burak Karahan, Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Tsvetan, Leal (Volkan Döne, Umut Özdemir, Hofer, Tuna Uzunkol, Sotola)
İstanbul Gençlik : Emre Berat Fırat, Sharifi, Sercan Yüksel Bıdak, Mejias, Palonsky, Furkan Aydın (Yiğit Savaş Kaplan, Abdulsamet Yalçın, Caner Çiçekoğlu, Hakan Koçal)
Setler: 25-23, 23-25, 21-25, 25-22, 15-12
Süre: 148 dakika
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor