Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu Ziyaret Etti

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Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Türk basketbolunun gelişimi ve ekonomik sürdürülebilirliği üzerine görüşmelerde bulundu. Ziyaret sırasında karşılıklı hediyeleşme de gerçekleşti.

Halkbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arslan, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu ziyaret etti.

TBF'den yapılan açıklamaya göre ziyarette Arslan ve Türkoğlu, Basketbol Gelişim Merkezi'ni gezerek Türk basketbolunun gelişimi ve ekonomik sürdürülebilirliği üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretin ardından Hidayet Türkoğlu, Osman Arslan'a Türkiye Milli Basketbol Takımının formasını, Arslan da Türkoğlu'na Paşabahçe Kültür Koleksiyonu'ndan verdi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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