Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 22. haftasında Halkbank, deplasmanda Gebze Belediyespor'u 3-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Salon: Gebze

Hakemler: Hakkı Demiralay, Serap Kuka

Gebze Belediyespor: Furkan Aydın, Yasin Aydın, Tervaportti, Suarez, Bahov, Kemal Kayhan (Semih Çelik, Metin Durmuş, Yiğit Yıldız, Franca, Aykut Acar, Berk Dilmenler, Kaan Atmaca)

Halkbank : Ulaş Kıyak, Sliwka, Ertuğrul Gazi Metin, Hidalgo, Sotola, Yunus Emre Tayaz (Volkan Döne, Umut Özdemir, Tuna Uzunkol)

Setler: 20-25, 23-25, 21-25

Süre: 88 dakika

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 22. haftasında Halkbank, deplasmanda Gebze Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Esmer Geçal
